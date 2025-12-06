Acesse sua conta
Pilates Reformer: por que a nova tendência fitness está fazendo tanto sucesso

Entenda por que o Pilates Reformer e o método Lagree viraram febre entre quem busca músculos firmes e pouco impacto nas articulações

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 07:00

Método une força, postura e baixo impacto em aulas disputadas em estúdios e nas redes sociais.
Método une força, postura e baixo impacto em aulas disputadas em estúdios e nas redes sociais. Crédito: Pexels

O Pilates Reformer, criado há quase um século, voltou ao centro das atenções ao ganhar uma versão mais intensa com o método Lagree. A combinação de força, postura e controle transformou um treino de nicho em febre nas academias e redes sociais.

Suave para as articulações, mas exigente para os músculos, o treino em aparelhos como o Reformer e o Megaformer trabalha o corpo inteiro com movimentos lentos, precisos e contínuos. O resultado costuma aparecer na postura, na força e na sensação de bem-estar após cada aula.

Em vez de explosões de esforço e saltos, o foco está em manter o corpo sob tensão por mais tempo. Quem experimenta costuma sair suando, com as pernas trêmulas, mas com a sensação de ter feito um treino completo em poucos minutos.

Os segredos do pilates

O pilates ajuda a manter o peso saudável e a prevenir doenças crônicas (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
O pilates é ideal para quem deseja envelhecer com autonomia (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
É importante manter uma rotina regular no pilates (Imagem: metamorworks | Shutterstock) por Imagem: metamorworks | Shutterstock
Praticar yoga ou pilates melhora a flexibilidade e fortalece os músculos (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) por Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock
O pilates é eficaz na redução da dor associada à artrose do joelho e osteoporose (Imagem: GingerKitten | Shutterstock) por Imagem: GingerKitten | Shutterstock
Movimentos simples e de baixo impacto do pilates podem melhorar dores no joelho (Imagem: PH888 | Shutterstock) por Imagem: PH888 | Shutterstock
O pilates se destaca por seu impacto positivo no bem-estar mental (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Alguns exercícios de pilates podem ser feitos em casa (Imagem: Petr Smagin | Shutterstock) por Imagem: Petr Smagin | Shutterstock
O pilates pode ser praticado em casa ou em estúdios especializados (Imagem: Photology1971 | Shutterstock) por Imagem: Photology1971 | Shutterstock
O pilates ajuda a deixar o corpo mais resistente para o Carnaval (Imagem: PeopleImages.com | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com | Shutterstock
A prática do pilates promove o bem-estar físico e mental (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) por Imagem: LightField Studios | Shutterstock
Pilates, musculação e ginástica localizada ajudam a definir o abdômen (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por
O exercício da prancha fortalece o core, os ombros e os glúteos (Imagem: Divulgação | Pure Pilates) por
O pilates complementa a prática de diversas modalidades de esporte (Imagem: PeopleImages.com - Y | Shutterstock) por
[Edicase]O exercício ‘the teaser’ alinha a coluna e fortalece os quadris (Imagem: Divulgação | Pure Pilates) por
A prática do pilates melhora a qualidade de vida das mulheres (Imagem: Divulgação | Pure Pilates) por
Praticar pilates traz inúmeros benefícios para o corpo (Imagem: Fizkes | Shutterstock) por
1 de 17
O pilates ajuda a manter o peso saudável e a prevenir doenças crônicas (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

O que é o Pilates Reformer e por que ele voltou à moda

O Reformer foi criado por Joseph Pilates na Nova York dos anos 1920, inicialmente para bailarinos, boxeadores e pacientes em reabilitação. O aparelho usa um carrinho deslizante, molas e alças que permitem ajustar a resistência de forma progressiva e controlada.

Ao contrário de treinos de impacto, o Pilates com Reformer fortalece o core, região que envolve abdômen, lombar e músculos profundos da coluna, com pouco estresse nas articulações. Cada movimento exige concentração, alinhamento e precisão, o que também melhora a consciência corporal.

Durante muitos anos, o Reformer ficou restrito a estúdios especializados e clínicas de fisioterapia. Agora, volta repaginado, com estúdios que investem em iluminação suave, trilha sonora planejada e uma estética pensada para atrair um público jovem e urbano.

Como o método Lagree entra nessa história

O método Lagree leva essa proposta a outro patamar. As aulas usam o Megaformer, uma evolução robusta do Reformer tradicional. A base é o conceito de “tempo sob tensão”: o músculo permanece trabalhando o tempo todo, sem pausas longas entre um exercício e outro.

Em vez de muitas repetições rápidas, os movimentos são lentos, profundos e controlados. Sequências inteiras são feitas em ritmo constante, o que aumenta a frequência cardíaca e deixa a musculatura em alerta do início ao fim da aula.

  • Pilates Reformer clássico: foco em precisão, mobilidade, postura e reabilitação.
  • Lagree com Megaformer: foco em força, resistência, tonificação e alta intensidade sem impacto.

Segundo especialistas em treino de resistência, manter os músculos sob tensão por mais tempo favorece ganhos de força e condicionamento com menor carga externa. No Lagree, essa lógica aparece em cada exercício, que parece simples, mas rapidamente queima pernas, braços e abdômen.

Como é a sensação de treinar em Reformer e Lagree

Quem entra em uma sala de Reformer ou Lagree encontra luz baixa, música envolvente e uma fileira de aparelhos alinhados. O clima lembra um spa moderno, mas a impressão muda assim que começam os primeiros minutos de aula.

Os movimentos pedem equilíbrio, foco e controle do corpo todo. Em poucos exercícios, os músculos estabilizadores, muitas vezes “esquecidos” em outros treinos, começam a trabalhar. A sensação é de um esforço silencioso, intenso e ao mesmo tempo quase meditativo.

No Lagree, essa percepção fica ainda mais forte. Posturas prolongadas, como agachamentos em isometria e pranchas sobre o Megaformer, exigem concentração total. As pernas tremem, o abdômen queima e, mesmo assim, as articulações permanecem protegidas pela ausência de impacto.

Benefícios para postura, força e cabeça

O grande objetivo do Pilates Reformer continua sendo o fortalecimento do core e a melhora da postura. Ao organizar a coluna, estabilizar quadris e ombros e alongar a musculatura encurtada, o método ajuda a reduzir dores e compensações comuns em quem passa o dia sentado.

O Lagree acrescenta um componente de condicionamento físico mais intenso. A aula trabalha pernas, glúteos, costas e abdômen de forma global, elevando a força e a resistência muscular em sessões relativamente curtas. Para quem tem pouco tempo, esse é um dos grandes atrativos.

Há ainda o efeito mental. O foco total na execução, somado ao ambiente controlado e aos movimentos fluídos, funciona quase como uma prática de meditação ativa. Muitos alunos relatam sono melhor e sensação de alívio de estresse após algumas semanas de prática regular.

Por que a tendência explodiu nos estúdios e nas redes

Em cidades como Zurique, na Suíça, as listas de espera para Reformer e Lagree cresceram rapidamente. Estúdios passaram a oferecer apenas esse tipo de aula, muitas vezes com turmas pequenas e horários disputados, especialmente no início da manhã e no fim do dia.

O visual também ajuda a alimentar a tendência. Salas minimalistas, looks coordenados e o clássico matcha latte após o treino rendem fotos e vídeos perfeitos para TikTok e Instagram. O ponto positivo é que, por trás das imagens, existe um treino consistente de força e postura.

Para quem trabalha sentado, passa horas no computador e procura aliviar dores nas costas, a combinação de estética e resultado concreto faz diferença. O método conversa com um público que valoriza saúde, bem-estar e estilo de vida em um mesmo pacote.

Para quem vale a pena

Esse tipo de treino costuma ser indicado para quem busca:

  • melhorar a postura e fortalecer a região do core;
  • ganhar força sem impacto nas articulações;
  • otimizar o tempo com aulas intensas e curtas;
  • aliar condicionamento físico e bem-estar mental.

Cuidados importantes antes de começar

Nem tudo é perfeito nesse universo. Em alguns estúdios, a procura elevada pode levar a turmas cheias demais ou a pouca atenção individualizada. Para iniciantes, isso aumenta o risco de sobrecarga em ombros, joelhos ou lombar.

Também existe uma pressão estética alimentada pelas redes sociais. Corpos definidos, roupas específicas e poses impecáveis podem afastar quem só quer se sentir melhor no dia a dia, sem parecer um personagem de anúncio de academia.

Por isso, vale observar alguns pontos antes de fechar um pacote de aulas: turmas menores, professores experientes e foco na técnica, não na velocidade nem no visual, costumam ser os melhores indicadores de um treino seguro.

Tendência passageira ou novo clássico do fitness

O Pilates com Reformer já provou que não é modinha, e o Lagree parece seguir o mesmo caminho. A mistura de tradição, tecnologia e linguagem das redes sociais criou um formato de treino que conversa com o ritmo de vida atual.

Quem experimenta percebe que o Reformer e o Megaformer vão além de fotos bonitas. Aulas bem orientadas entregam força, estabilidade, melhora da postura e sensação de mente mais leve, com pouco impacto e um investimento de tempo relativamente baixo.

Se a tendência vai durar, só o tempo dirá. Mas, ao que tudo indica, o combo de elegância, intensidade e resultados práticos deve manter Pilates Reformer e Lagree em destaque por muitos anos entre as opções mais desejadas do mundo fitness.

