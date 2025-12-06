ALERTA!

Filho de Ivete Sangalo alerta seguidores para tentativa de golpe usando o nome dele nas redes sociais

Marcelinho, de 16 anos, expôs mensagem enviada por golpista pedindo dinheiro em seu nome e pediu atenção redobrada dos seguidores

Heider Sacramento

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 07:51

Marcelo e Ivete Sangalo Crédito: Reprodução / Redes sociais

Marcelinho, filho de Ivete Sangalo, usou as redes sociais nesta sexta-feira, dia 5, para denunciar uma tentativa de golpe financeiro envolvendo o nome dele. O percussionista de 16 anos compartilhou uma captura de tela mostrando parte da conversa enviada por um suspeito que se passava por ele para pedir dinheiro a outras pessoas.

Na mensagem exibida por Marcelinho, o golpista afirma que não conseguiu pagar um boleto no próprio aplicativo e solicita que a vítima tente realizar o pagamento em seu lugar, prometendo devolver o valor logo depois. O formato da abordagem segue um padrão comum nos golpes digitais, que usam perfis falsos ou dados de figuras públicas para ganhar credibilidade.

Marcelo Sangalo, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady 1 de 7

Sem revelar quem teria sido alvo da tentativa, Marcelinho gravou um alerta direto aos seguidores. “Esse mano está dando golpe. Cuidado!”, escreveu, chamando atenção para a necessidade de desconfiar de pedidos financeiros feitos por mensagens privadas.