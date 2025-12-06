BOAS ENERGIAS!

Oportunidade ou perigo? Anjo da Fortuna chega para 6 signos neste sábado (6)

É necessário estar atento para perigos e oportunidades, com o intuito de chegar ao sucesso

Felipe Sena

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 10:30

Anjo da Fortuna traz prosperidade em diversos sentidos na vida Crédito: Reprodução | solovei23@ukr.net

Os astros do zodíaco despertam a curiosidade, prometendo transformações e revelações que influenciam a trajetória de alguns signos a partir deste sábado (6), e além disso, a passagem da Roda da Fortuna acentua um clima de expectativas especialmente para alguns signos.

A Roda da Fortuna é um trânsito que prenuncia mudanças e reviravoltas surpreendentes. Por isso, especialistas em astrologia apontam que pessoas dos signos de Touro, Leão, Escorpião, Aquário e Peixes estarão expostos às boas energias neste momento, no entanto, cada um a seu modo. Confira:

As oportunidades financeiras podem surgir, desde que a teimosia seja superada. Já as pessoas de Leão, poderão conquistar novas posições de liderança, mas devem prestar atenção ao orgulho para não perderem chances valiosas.

Para os leoninos, essa fase traz potencial para amadurecimento e inovação, exigindo adaptação. Já Escorpião terá a chance de evoluir pessoalmente se moderar suas tendências controladoras.