Oportunidade ou perigo? Anjo da Fortuna chega para 6 signos neste sábado (6)

Felipe Sena
Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 10:30
Os astros do zodíaco despertam a curiosidade, prometendo transformações e revelações que influenciam a trajetória de alguns signos a partir deste sábado (6), e além disso, a passagem da Roda da Fortuna acentua um clima de expectativas especialmente para alguns signos.
Veja as características dos signos
A Roda da Fortuna é um trânsito que prenuncia mudanças e reviravoltas surpreendentes. Por isso, especialistas em astrologia apontam que pessoas dos signos de Touro, Leão, Escorpião, Aquário e Peixes estarão expostos às boas energias neste momento, no entanto, cada um a seu modo. Confira:
As oportunidades financeiras podem surgir, desde que a teimosia seja superada. Já as pessoas de Leão, poderão conquistar novas posições de liderança, mas devem prestar atenção ao orgulho para não perderem chances valiosas.
Para os leoninos, essa fase traz potencial para amadurecimento e inovação, exigindo adaptação. Já Escorpião terá a chance de evoluir pessoalmente se moderar suas tendências controladoras.
Já Peixes poderá mergulhar em criatividade com resultados surpreendentes. Os aquarianos estarão motivados a explorar caminhos surpreendentes, mas precisam tomar cuidado e ter os pés no chão. Além disso, é necessário clareza nos objetivos para aproveitar ao máximo essa influência.