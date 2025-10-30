SIGNOS

Astrologia revela: o local do seu aniversário pode definir todo o seu ano

Veja onde estar durante a sua Revolução Solar; lugar onde passa a data pode afetar diferentes áreas da vida

Thais Borges

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 12:39

Revolução solar de aniversário usa técnicas da astrocartografia Crédito: Imagem gerada com inteligência artificial

O local onde você passa o seu aniversário pode influenciar o desenvolvimento pelo resto do ano. Essa é a proposta de um estudo que vem ganhando cada vez mais espaço na Astrologia. Trata-se da Revolução Solar de aniversário, que, além da técnica homônima, usa também a astrocartografia, a área que analisa que lugares do mundo ativam mais energia de acordo com o mapa de cada pessoa.

Há quem chame de astro de aniversário ou de mapa cartográfico, mas a proposta é uma forma de proporcionar o autoconhecimento e é válida durante o ano. Segundo a astróloga Carol Seabra, essa é uma ferramenta que ajuda a escolher o melhor lugar para estar durante o seu aniversário e, com isso, alinhar as energias para os desejos que ela tem para aquele ano.

As 3 qualidades de cada signo 1 de 12

Veja as características dos signos 1 de 7

“Se a pessoa quer um crescimento na carreira, uma melhoria financeira, que são pedidos clássicos que eu tenho, a gente vai identificar um local. Pode ser até mais de um, depende da energia da pessoa", disse Carol, em entrevista ao CORREIO, em junho.

Nesse caso, para quem quer se desenvolver profissionalmente, ela busca planetas positivos como Vênus, Júpiter ou o Sol, em um signo referente à carreira, como Capricórnio, Touro ou Virgem. “A gente tem que fazer uma leitura do céu, dos planetas para que aquela pessoa, naquela cidade específica, esteja alcançando aquele objetivo. A gente faz uma leitura muito completa para entender todas as influências que podem ir além dos pedidos da pessoa e que podem estar cercando ali".

Características de Áries 1 de 7

Tendência

Desde que a cantora Anitta falou sobre isso pela primeira vez, as buscas por esse tipo de consulta aumentaram. Em 2023, a popstar contou que tinha passado o aniversário de 30 anos em Amsterdã por orientação da sua astróloga. No ano anterior, quando buscava uma mudança na carreira, foi para a Tailândia no mesmo período para celebrar a nova idade.

“De uns dois anos para cá, teve esse boom e aumentou uns 50%. Mas tem todo um trabalho educativo de a gente falar que não vai ser um milagre, que a pessoa vai para lá e todos os desejos dela vão se realizar. É um estudo relacionado ao que ela pode vivenciar, com as áreas da vida que ela está buscando trabalhar”, explicou a astróloga Gabriela Gaieta Lunar, fundadora do Asas e Raízes, em entrevista anterior ao jornal.

Características do signo de Touro 1 de 7

Para chegar ao destino, é preciso fazer cálculos astrológicos que levam em conta aspectos como a latitude e a longitude, além do mapa natal. Segundo Gabriela, geralmente, são utilizados softwares para apoiar os cálculos astrológicos. A partir dessa análise, será possível observar as áreas da vida da pessoa mais ativadas em cada local.

Um cliente pode, inclusive, indicar opções de destinos para os quais considera viajar, para que ela analise qual é o melhor dentre eles. “Vamos supor que a pessoa tenha três lugares de escolha: Fernando de Noronha, uma cidade no Chile e uma na Europa. Em Fernando de Norinha, ela tem um ascendente em Capricórnio e áreas do mapa muito voltadas ao trabalho. No Chile, ela tem um ascendente em áreas relacionáveis, como relações amorosas ou sociáveis. E, na Europa, ela teria uma temática mais voltada a estudos, como, por exemplo, um ascendente em Gêmeos. A gente vai conversar com essa pessoa e ver qual dessas áreas é mais importante para ela agora", pontua Gabriela.

Características de Câncer 1 de 7

Há uma preocupação, por parte das profissionais, de ser acessível também dentro dos destinos que as pessoas podem ir. A astróloga Carol Seabra conta que já indicou destinos como Búzios, São Paulo, Porto Alegre, Salvador e cidades em outros países.

“Cada local no mundo é diferente no aniversário da pessoa, por isso que alguns são favoráveis e outros são desfavoráveis. Então, ao passar o aniversário em um lugar, a pessoa vai ativar diferentes energias planetárias que vão influenciar positivamente ou negativamente o ciclo anual. Negativamente é no sentido de que, se não está favorável, não vou te mandar para lá", reforça ela, citando que, em alguns casos, a pessoa vai ter que lidar com algo naquele destino, inclusive traumas, processos de transformação e renascimento pessoal.

Características do signo de Gêmeos 1 de 8

Tempo

Mas não quer dizer que basta apenas passar um dia no local. A astróloga Gabriela Gaieta Lunar costuma indicar que as pessoas passem entre três e quatro dias no destino. Isso porque o cálculo da revolução solar pode indicar um horário que não acontece exatamente no dia do aniversário, mas algumas horas antes. Por isso, é importante chegar um ou dois dias antes, permanecer durante o dia de fato e ficar mais um.

“Geralmente, eu conto para a pessoa qual é o horário exato que a revolução dela vai acontecer. Nesse horário, ela pode fazer o que deseja: uma meditação, uma oração, se concentrar, estar em um local bonito. Pode ser um momento de ritual, mas se a pessoa quiser. Além disso, a gente dá indicações de acordo com a linha astrocartográfica”.

Características do signo de Leão 1 de 8