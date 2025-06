COMPORTAMENTO

Revolução solar: entenda como o destino escolhido para passar o aniversário pode afetar seu ano

Estudo astrológico usa técnicas da astrocartografia e tem ganhado mais adeptos nos últimos dois anos

Thais Borges

Publicado em 1 de junho de 2025 às 05:00

A designer Cíntia Silva e a psicóloga Mariana Moura viajaram para os locais indicados pela revolução solar: Belém e Recife Crédito: Acervo pessoal

Prestes a completar 41 anos, em 2023, a psicóloga esportiva Mariana Moura fez uma consulta astrológica para decidir onde passaria seu aniversário. Faltando 20 dias para a data, ouviu da astróloga Carol Seabra que Recife seria o destino favorável para suas metas daquele ano. “Encontrei uma amiga que fez o dia ficar mais especial. Fomos à praia que era onde eu queria estar na hora indicada e me senti muito bem", lembra. >

Foi a primeira vez que teve uma experiência do tipo e ela acredita que foi “o melhor fim e início” de ciclo que poderia ter. “Me mudei de Brasília, alcancei um objetivo profissional enorme, fiquei mais atenta ao que foi pontuado pela astróloga e vejo que muitas coisas fluem de uma maneira mais leve", diz Mariana, que hoje vive em Aracaju. Agora, ela se prepara para passar a data - o dia 2 de setembro, quando fará 43 anos - em Brasília, sua cidade natal. “Fiquei incrédula e tenho certeza de que há um grande motivo para isso", acrescenta. >

A escolha de Mariana é parte de uma tendência que tem crescido nos últimos anos: a ideia de que onde você passa o seu aniversário pode influenciar o desenvolvimento pelo resto do ano. Essa é a proposta de um estudo que vem ganhando cada vez mais espaço na Astrologia. Trata-se da Revolução Solar de aniversário, que, além da técnica homônima, usa também a astrocartografia, a área que analisa que lugares do mundo ativam mais energia de acordo com o mapa de cada pessoa. >

A psicóloga Mariana Moura passou o aniversário em Recife pela revolução solar Crédito: Acervo pessoal

Há quem chame de astro de aniversário ou de mapa cartográfico, mas a proposta é uma forma de proporcionar o autoconhecimento e é válida durante o ano. Segundo a astróloga Carol Seabra, essa é uma ferramenta que ajuda a escolher o melhor lugar para estar durante o seu aniversário e, com isso, alinhar as energias para os desejos que ela tem para aquele ano. >

“Se a pessoa quer um crescimento na carreira, uma melhoria financeira, que são pedidos clássicos que eu tenho, a gente vai identificar um local. Pode ser até mais de um, depende da energia da pessoa", diz.>

Nesse caso, para quem quer se desenvolver profissionalmente, Carol busca planetas positivos como Vênus, Júpiter ou o Sol, em um signo referente à carreira, como Capricórnio, Touro ou Virgem. “A gente tem que fazer uma leitura do céu, dos planetas para que aquela pessoa, naquela cidade específica, esteja alcançando aquele objetivo. A gente faz uma leitura muito completa para entender todas as influências que podem ir além dos pedidos da pessoa e que podem estar cercando ali".>

Tendência>

Desde que a cantora Anitta falou sobre isso pela primeira vez, as buscas por esse tipo de consulta aumentaram. Em 2023, a popstar contou que tinha passado o aniversário de 30 anos em Amsterdã por orientação da sua astróloga. No ano anterior, quando buscava uma mudança na carreira, foi para a Tailândia no mesmo período para celebrar a nova idade. >

“De uns dois anos para cá, teve esse boom e aumentou uns 50%. Mas tem todo um trabalho educativo de a gente falar que não vai ser um milagre, que a pessoa vai para lá e todos os desejos dela vão se realizar. É um estudo relacionado ao que ela pode vivenciar, com as áreas da vida que ela está buscando trabalhar”, explica a astróloga Gabriela Gaieta Lunar, fundadora do Asas e Raízes.>

A astróloga Gabriela Gaieta, do Asas e Raízes Crédito: Reprodução

Para chegar ao destino, é preciso fazer cálculos astrológicos que levam em conta aspectos como a latitude e a longitude, além do mapa natal. Segundo Gabriela, geralmente, são utilizados softwares para apoiar os cálculos astrológicos. A partir dessa análise, será possível observar as áreas da vida da pessoa mais ativadas em cada local. >

Um cliente pode, inclusive, indicar opções de destinos para os quais considera viajar, para que ela analise qual é o melhor dentre eles. “Vamos supor que a pessoa tenha três lugares de escolha: Fernando de Noronha, uma cidade no Chile e uma na Europa. Em Fernando de Norinha, ela tem um ascendente em Capricórnio e áreas do mapa muito voltadas ao trabalho. No Chile, ela tem um ascendente em áreas relacionáveis, como relações amorosas ou sociáveis. E, na Europa, ela teria uma temática mais voltada a estudos, como, por exemplo, um ascendente em Gêmeos. A gente vai conversar com essa pessoa e ver qual dessas áreas é mais importante para ela agora", pontua Gabriela. >

Há uma preocupação, por parte das profissionais, de ser acessível também dentro dos destinos que as pessoas podem ir. A astróloga Carol Seabra conta que já indicou destinos como Búzios, São Paulo, Porto Alegre, Salvador e cidades em outros países. >

“Cada local no mundo é diferente no aniversário da pessoa, por isso que alguns são favoráveis e outros são desfavoráveis. Então, ao passar o aniversário em um lugar, a pessoa vai ativar diferentes energias planetárias que vão influenciar positivamente ou negativamente o ciclo anual. Negativamente é no sentido de que, se não está favorável, não vou te mandar para lá", reforça ela, citando que, em alguns casos, a pessoa vai ter que lidar com algo naquele destino, inclusive traumas, processos de transformação e renascimento pessoal. >

A astróloga Allyne Antoni é uma das profissionais que se encantou pela área e decidiu se especializar no estudo da astrocartografia. Apesar de atuar na profissão há dois anos, ela só deve começar as consultas nessa área no próximo mês e reconhece que a demanda é grande. “É algo que me move, gosto muito de viajar, observar outras culturas. E quando a gente tem essas oportunidades, precisa ser grato e ver que o mundo nos ensina o tempo todo”, diz. >

Tempo>

Mas não quer dizer que basta apenas passar um dia no local. A astróloga Gabriela Gaieta Lunar costuma indicar que as pessoas passem entre três e quatro dias no destino. Isso porque o cálculo da revolução solar pode indicar um horário que não acontece exatamente no dia do aniversário, mas algumas horas antes. Por isso, é importante chegar um ou dois dias antes, permanecer durante o dia de fato e ficar mais um. >

“Geralmente, eu conto para a pessoa qual é o horário exato que a revolução dela vai acontecer. Nesse horário, ela pode fazer o que deseja: uma meditação, uma oração, se concentrar, estar em um local bonito. Pode ser um momento de ritual, mas se a pessoa quiser. Além disso, a gente dá indicações de acordo com a linha astrocartográfica”. >

Mas mesmo quando a visita é mais rápida, quem tem a experiência diz que é diferente. Para a psicóloga esportiva Mariana Moura, o dia que passou em Recife foi para aproveitar a praia. Ela foi à Boa Viagem, tomou um café da manhã e, depois, seguiu para o aeroporto. “Já defini que essa é uma viagem muito pessoal. Um presente que me dou. Estar com alguém é consequência de alguma casualidade". >

Pode depender também da interpretação do profissional. A astróloga de Anitta, Virginia Rodrigues, avalia que a visita de apenas um dia da cantora à Tailândia foi essencial para a mudança que a popstar queria fazer. “A gata (Anitta) comprou minha ideia e foi simplesmente para a Tailândia, por um dia, só para cravar a revolução solar dela por lá. No momento em que ela comprou a passagem, (a canção) Envolver chegou ao top 1 global", contou, em seu perfil no Instagram, na época. >

Público>

A maioria das clientes que busca o destino para o aniversário são mulheres, no caso de Gabriela Gaieta. Em geral, também é um público acostumado a viajar, mas não do tipo mochileiro, por exemplo. "São mais pessoas que tiram viagens de férias".>

No caso de Carol Seabra, há também uma parcela forte da comunidade LGBTQ+, com uma média de idade que fica entre 25 e 40 anos. Hoje, ela faz leituras em espanhol e inglês também. Muitos dos clientes vieram dos ouvintes do podcast Não Inviabilize. >

A astróloga Carol Seabra passou o aniversário em Tallin na Estônia, pela revolução solar Crédito: Acervo pessoal

“No segundo ano que Anitta fez, acabou que eu me conectei com Déia Freitas, que é do podcast do Não Inviabilize e está indo para o terceiro ano comigo. Ela não acredita em nada, mas está lá, me escutando. E depois disso, todas as pessoas da rede maravilhosa que segue ela vêm me chamar. Sou muito grata por ela abrir esse espaço". >

Ainda assim, as profissionais costumam ser sinceras com os clientes. A astróloga Allyne Antoni reforça que não se deve romantizar a técnica. “Se você quer viajar para uma linha de carreira, às vezes a pessoa vai focar tanto na carreira que pode desequilibrar o pratinho da vida pessoal. Existem o ônus e o bônus em todas as áreas", pondera. >

Nem sempre o destino é esperado pelas clientes. A designer de interiores Cíntia Silva admite que ficou um pouco desanimada quando soube que a sua cidade era Belém - um lugar em que não pensava em ir a turismo sem um motivo prévio. “Mas eu encarei. E foi surpreendente, maravilhoso. Estar tão perto da Amazônia também traz uma energia que mexe e que mexeu comigo. Foi uma das viagens mais interessantes que fiz nos últimos tempos”, conta ela, que foi sozinha, em 20 de novembro do ano passado.>

A designer de interiores Cíntia Silva passou o aniversário em Belém Crédito: Reprodução

Cíntia tinha passado por um ano desafiador em 2024, inclusive a morte dos pais. O pedido para o novo ciclo era de um ano “em paz”. “Isso eu tenho conseguido. E o meu ciclo só se encerra em novembro, então ainda tem muita coisa boa para acontecer”.>