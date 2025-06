VIOLÊNCIA

Duas cidades baianas estão entre as 50 mais violentas do mundo, diz ONG

Índice é calculado por número de homicídios a cada 100 mil habitantes

Oito cidades brasileiras estão na lista das 50 mais violentas do mundo, de acordo com o levantamento do Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal, uma das principais entidades internacionais no monitoramento de taxas de crimes violentos, segurança pública, narcotráfico e políticas de governo. Duas delas são baianas: Salvador e Feira de Santana, no centro norte do estado. >