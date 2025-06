NATAÇÃO EM REDE

Projeto oferece aulas gratuitas de natação e hidroginástica em Salvador; saiba como se inscrever

Inscrições começam nesta segunda-feira (2)

Millena Marques

Publicado em 2 de junho de 2025 às 07:23

Projeto Natação em Rede Crédito: Ascom/Sudesb

As inscrições para o projeto Natação em Rede, que oferece aulas gratuitas de hidroginástica, nado artístico, natação e polo aquático, começam nesta segunda-feira (2). Ao todo, serão ofertadas 2.600 vagas para crianças, jovens, adultos e pessoas com deficiência, com idade a partir de 7 anos. Os candidatos podem se inscrever a partir das 14h, através de link disponibilizado no site da Superintendência dos Desportos (Sudesb).>

Entre as novidades desta sexta edição, está a presença de um núcleo com aulas de natação e hidroginástica em Serrinha, na piscina do 16º Batalhão de Polícia Militar – BPM, local onde também ocorrerá a inscrição somente de forma presencial com oferta de 400 vagas. Em Salvador, as aulas acontecerão nas piscinas do equipamento aquático da Av. Bonocô e do Centro Administrativo da Bahia (CAB) – prédio onde funcionava a Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM).>

O programa Natação em Rede 6 é executado pela Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA), com apoio financeiro integral do Governo do Estado, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, num investimento de R$7,3 milhões para vigência de dois anos.>