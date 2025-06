PATRIMÔNIO

Caminhada em defesa do Abaeté terá roda de samba e feijoada

No sábado (14), experiência imersiva propõe uma reflexão sobre a importância da preservação de um território ancestral

Tharsila Prates

Publicado em 3 de junho de 2025 às 22:06

Caminhada em defesa do Abaeté Crédito: Divulgação

Da orla às dunas, chegando em áreas de Mata Atlântica, uma natureza com características próprias tenta sobreviver há décadas em Salvador. Esse é o Abaeté. Com o nobre objetivo de promover aprendizado e reflexão sobre a importância de preservar este território ancestral, a Caminhada Patrimonial em Defesa do Abaité (com i mesmo, evocando o tupi) terá uma edição especial neste sábado (14), junto à comunidade. >

Em parceria com o Espaço Cultural Rumo do Vento , localizado em Itapuã, o projeto terá o local tradicional como ponto de encontro para a caminhada. Desta vez, a experiência imersiva de ver e sentir o Abaeté terminará com muita irreverência, em uma roda de samba com Pedrão Abib e os músicos do Samba da Resistência, além de uma feijoada disponível para o público.>

Com concentração às 8h, a caminhada partirá às 8h30 da Praça do Coreto, após um momento de reflexão, para que todos se coloquem nesse aprendizado de corpo inteiro. Ao caminhar, o público poderá conhecer de perto situações emergenciais e histórias ancestrais do Abaeté, último remanescente de restinga em Salvador. >

De forte ancestralidade indígena e presença negra, o local vive conflitos de especulação imobiliária e construções indevidas que serão tema de debate ao longo do passeio. Durante a caminhada, as pessoas são convidadas a observar o comportamento de árvores, dunas e águas, da fauna e flora da restinga urbana, em um movimento de reflexão crítica. >

“As caminhadas patrimoniais são um importante instrumento educativo porque ativam o corpo em movimento, a atenção diferenciada e a capacidade de envolvimento com o território. É tão bom conhecer o nosso chão”, ressalta Clara Domingos, pesquisadora idealizadora do projeto Em Defesa do Abaité.>

O momento será embalado por compositores de mestras e mestres de Itapuã - grandes guardiões da cultura popular - convidados a puxar canções e recitar poesias ao longo do percurso. Se juntam ainda à realização do evento os parceiros Fórum Permanente de Itapuã, Instituto de Permacultura da Bahia e Fundo Casa Socioambiental.>

“A ideia é trazer músicas emblemáticas ao longo do percurso, entrecruzando denúncias, descobertas e poesia, porque a gente luta e faz resistência com cultura e arte sempre”, destaca Clara. >

O projeto "Rumo do Vento de Itapuã - Território de Resistência e Preservação" foi contemplado pelo edital Territórios Criativos – Ano II com recursos financeiros da Fundação Gregório de Mattos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), Ministério da Cultura, governo federal.>

Serviço:>

'Caminhada Patrimonial em Defesa do Abaité'>

Dia 14/06 (sábado)>

Horário: 8 horas>

Local de concentração: Espaço Cultural Rumo do Vento - Praça do Coreto - Rua Alto da Bela Vista, 01, Itapuã>