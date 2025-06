ACORDO

Petrobras terá que pagar indenização milionária a funcionários na Bahia

Acordo beneficia 45 trabalhadores ativos e aposentados da empresa estatal

O acordo foi homologado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA) em audiência com a presença do judiciário, sindicato e representantes da empresa. A audiência integrou as ações da 9ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, promovida em todo o país pela Justiça do Trabalho, e foi divulgada nesta terça-feira (3). O objetivo da campanha é a resolução consensual de conflitos. >