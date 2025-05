TRETA

Justiça condena Robyssão a pagar indenização por plagiar música do Olodum

Cantor terá que pagar R$ 60 mil aos compositores

A sentença acontece após o artista ser acusado de copiar a música "Mar lagoa", gravada e lançada pela banda Olodum no ano de 1996, no álbum "Roma Negra". A versão plagiada, chamada de "Só vive à toa", foi lançada em 2022. >

Na denúncia, os compositores Roque Dias da Silva, Washington de Jesus Novaes e Fernando Antonio Brito de Santana dizem que a música de Robyssão consiste em uma versão não autorizada e com conteúdo pornográfico da obra original.>

Por outro lado, o cantor defendeu a inexistência de plágio, afirmando que a melodia utilizada seria comum e genérica, presente em diversas outras composições, especialmente no gênero musical "Pagodão". Ele ainda afirmou que não houve intenção de plagiar e que a simples análise comparativa das letras e a audição das canções afastariam a alegação de plágio.>

Um parecer emitido pela editora Warner, titular dos direitos patrimoniais da obra e assinado pelo músico Alexandre Amback atestou a "similaridade explícita" entre as obras, concluindo pela ocorrência de plágio. >

Por fim, a decisão judicial diz que, levando em conta a gravidade do plágio, a alteração depreciativa da obra, a reincidência do réu em práticas semelhantes (ele também foi acusado de plágio por "Faraó") e a repercussão negativa do fato, o cantor precisará pagar o valor de R$ 20 mil para cada um dos três autores, totalizando R$ 60 mil. >