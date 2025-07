EXPANSÃO

Aeroporto de Feira ganha licença para operação de voos maiores e novas rotas

Medida foi concedida pela prefeitura e deve ajudar na retomada de voos comerciais

A expansão se dá porque a Prefeitura de Feira de Santana, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Semmam), concedeu a Licença de Alteração Ambiental (LA) ao aeroporto. Assim, a pista do terminal vai aumentar 300 metros. A decisão consta no Diário Oficial do Município do último sábado (19).>