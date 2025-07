ACIDENTE

Primeiros passageiros resgatados de catamarã passam por triagem em Salvador

Embarcação colidiu com barco de pesca na Baía de Todos-os-Santos; a reportagem apurou que uma grávida foi levada ao hospital para exames preventivos



Maysa Polcri

Gilberto Barbosa

Publicado em 22 de julho de 2025 às 16:47

Passageiros resgatados são aguardados em Salvador Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

Os primeiros 15 passageiros resgatados do acidente entre o catamarã 'Morro de São Paulo', da empresa Biotur, e o barco de pesca 'Lomier' chegaram ao Terminal Náutico de Salvador por volta das 15h30. Eles estão em boas condições de saúde. A batida envolvendo as embarcações aconteceu no início da tarde, na Baía de Todos-os-Santos, na região de Cacha Pregos. Inicialmente, não há informações sobre feridos graves e nem de desaparecidos. >

A reportagem acompanha a chegada dos primeiros resgatados. Diversas embarcações foram deslocadas para o local do acidente para resgatar os 96 passageiros, quatro tripulantes, além das duas pessoas que estavam no barco de pesca. Ao menos cinco ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão na região do Comércio para atender os feridos. >

De acordo com a Capitania dos Portos, o catamarã afundou parcialmente e foi rebocado. O barco pesqueiro será rebocado para Salvador. Ao chegarem em terra firme, os resgatados são levados para a triagem. A reportagem apurou que uma grávida, que era passageira do catamarã, foi encaminhada para um hospital particular da capital para ser submetida a exames preventivos. Outras pessoas foram liberadas. >

O rebocador 'Pituba' tem previsão de chegada ao Porto de Salvador por volta das 16h45, transportando a maior parte dos passageiros resgatados após o acidente. Para prestar socorro, a Capitania dos Portos ativou o Plano de Auxílio Mútuo, que mobiliza embarcações navegando nas imediações para colaborar com os esforços de socorro.>

Os primeiros 15 resgatados foram trazidos pela lancha 'Turistando'. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Salvador informou que o "serviço segue acompanhando a ocorrência e permanece a postos para qualquer necessidade de atendimento pré-hospitalar". >

Um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) foi utilizado no resgate. Imagens registradas por militares que estavam na aeronave mostram que passageiros precisaram utilizar coletes salva-vidas e se juntar em uma parte mais alta do catamarã para evitar caírem no mar. Ao menos seis botes foram utilizados no resgate.>

Resgate

A Marinha do Brasil acionou o Centro de Coordenação do Serviço de Busca e Salvamento Marítimo do Leste (SALVAMAR Leste) e determinou o imediato deslocamento de lanchas e equipes da Capitania dos Portos da Bahia para o resgate dos passageiros. Também foi ativado o Plano de Auxílio Mútuo, que mobiliza embarcações navegando nas imediações para colaborar com os esforços de socorro. Os rebocadores “Piatã” e “Pituba”, que operavam próximos ao local, foram deslocados para o local do acidente. >

"Nós recebemos a informação do acidente às 13h, e, imediatamente, deslocamos embarcações para o local para fazer o resgate. As pessoas estão sendo socorridas e as embarcações estão trazendo os passageiros para o Terminal Náutico de Salvador. Por enquanto, não há informações sobre feridos graves, mas as ações ainda estão em curso", explica Flávio Almeida, Capitão de Mar e Guerra do 2° Distrito Naval.>