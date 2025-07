ACIDENTE

Mais de 90 pessoas estavam a bordo de catamarã que bateu na Baía de Todos-os-Santos

Tripulantes e passageiros estavam a caminho de Salvador quando o acidente aconteceu



Maysa Polcri

Gilberto Barbosa

Publicado em 22 de julho de 2025 às 15:47

Passageiros resgatados são aguardados em Salvador Crédito: Gilberto Barbosa/ CORREIO

O catamarã que se envolveu em um acidente com um barco pesqueiro na Baía de Todos-os-Santos, na tarde desta terça-feira (22), transportava 96 passageiros, além de quatro tripulantes. A embarcação afundou após a batida. O barco de pesca levava duas pessoas. O acidente aconteceu por volta das 13h, e, por enquanto, não há registro de feridos graves e desaparecidos. >

Informações preliminares indicam que o barco de pesca estava parado em alto-mar quando o catamarã, da empresa Biotur, colidiu, na altura de Cacha Pregos, na Ilha de Itaparica. Um inquérito foi instaurado pela Capitania dos Portos para determinar as causas do acidente. O prazo de conclusão é de 90 dias.>

"Nós recebemos a informação do acidente às 13h e, imediatamente, deslocamos embarcações para o local para fazer o resgate. As pessoas estão sendo socorridas e as embarcações estão trazendo os passageiros para o Terminal Náutico de Salvador. Por enquanto, não há informações sobre feridos graves, mas as ações ainda estão em curso", explica Flávio Almeida. Os 13 primeiros passageiros resgatados chegaram ao terminal por volta das 15h35.>

O trabalho de resgate consiste em identificar se há feridos em alto-mar. Ao menos seis ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram deslocadas para o Terminal Náutico de Salvador para prestar socorro aos passageiros que chegam à capital. Uma ala do Hospital Geral do Estado (HGE) foi reservada para receber os feridos. >

Acidente entre lancha e barco pesqueiro na Baía de Todos-os-Santos 1 de 9

Um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) foi acionado para a ocorrência. Imagens gravadas pelos militares mostram que os passageiros do catamarã se dividiram em grupos. Alguns se juntaram e um ponto mais alto da embarcação, enquanto outros foram deslocados para botes. >

É possível ver que muitos deles utilizavam coletes salva-vidas. Vídeos gravados por quem estava no mar no momento do acidente mostram que o barco pesqueiro ficou destruído após o impacto. A embarcação menor, o barco de pesca, será rebocada para Salvador.>

A reportagem entrou em contato com a Biotur e também com a Astramab e aguarda retorno. O espaço segue aberto.>

Resgate

A Marinha do Brasil acionou o Centro de Coordenação do Serviço de Busca e Salvamento Marítimo do Leste (Salvamar Leste) e determinou o imediato deslocamento de lanchas e equipes da Capitania dos Portos da Bahia para o resgate dos passageiros. Também foi ativado o Plano de Auxílio Mútuo, que mobiliza embarcações navegando nas imediações para colaborar com os esforços de socorro. Os rebocadores “Piatã” e “Pituba”, que operavam próximos ao local, foram deslocados para o local do acidente. >

"Nós deslocamos dois barcos de salvamento e resgate, são barcos grandes de aproximadamente uma tonelada, para o apoio na realização de buscas e para resgate das vítimas", afirma a tenente-coronel Patrícia Torreão, comandante do Batalhão Marítimo do Corpo de Bombeiros. >