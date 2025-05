JUSTIÇA

Ex-BBB perde batalha judicial contra Ratinho e é condenada a indenização de R$ 20 mil

Após insinuação polêmica sobre o apresentador, ex-BBB sofre nova derrota nos tribunais

A disputa judicial entre Ariadna Arantes e o apresentador Ratinho teve um novo desfecho. Após anos de embate nos tribunais, a ex-BBB foi condenada pela quarta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a indenizar o comunicador em R$ 20 mil por danos morais. A decisão foi unânime e seguiu o voto do relator Marco Buzzi, de acordo com informações da coluna F5, da Folha de S. Paulo.>