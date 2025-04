SOLTOU O VERBO

Ratinho menospreza Virginia e diz que influencer não deu certo no SBT

O apresentador Ratinho afirmou que os números alcançados por Virginia Fonseca no SBT são muito menores do que no Instagram

MetrópoIes

Publicado em 16 de abril de 2025 às 23:27

Ratinho e Virgínia Crédito: Reprodução

O apresentador Ratinho falou sobre a nova realidade do SBT e criticou a escolha da diretoria de apostar em influenciadores para a grade da emissora. Em entrevista ao Pânico, da Jovem Pan News, o famoso também afirmou que, comparados a seus números na internet, a audiência de Virginia Fonseca no canal criado por Silvio Santos não é tão satisfatória.>