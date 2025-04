POLÊMICA

Danilo Gentili afirma que queria denunciar Otávio Mesquita à polícia

Apresentador do The Noite afirmou que foi impedido por sua ex-assistente de palco, Juliana Oliveira

O apresentador Danilo Gentili rompeu o silêncio e gravou um longo vídeo em suas redes sociais, se pronunciando sobre a acusação feita pela humorista Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do The Noite, que denunciou Otávio Mesquita por estupro em um episódio ocorrido em 2016, durante uma gravação do programa.>