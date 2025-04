ALTA HOSPITALAR

Preta Gil deixa hospital após 15 dias internada

Já em casa, cantora publicou foto nas suas redes sociais

Preta Gil recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após quinze dias internada para administração de medicamentos oncológicos. A assessoria da artista confirmou a informação nesta quarta-feira (16) ao Alô Alô Bahia. Em casa, Preta publicou imagem no sofá ao lado do cachorrinho e de amiga. “Ela teve alta hoje e está bem, está em casa já”, garantiu o representante da artista ao site.>

Preta está em tratamento contra um câncer no intestino. Ela se internou inicialmente no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, em 1 de abril, mas foi transferida de UTI aérea para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, já que sua equipe oncológica atua na capital paulista.>

A filha de Gilberto Gil revelou sua pretensão de continuar o tratamento fora do Brasil no início deste ano. Segundo ela, as possibilidades de tratamento da doença - já em metástase - acabaram no país. "Tenho muita gratidão por poder enfrentar tudo isso com dignidade. Agora começa uma etapa mais desafiadora. Já esgotamos as possibilidades aqui no Brasil, então minha esperança de cura está em outro país, e é pra lá que eu pretendo ir", afirmou.>