SAÚDE

Internada há duas semanas, Preta Gil não tem condição de ter alta hospitalar

Cantora já disse que não há chance de cura para ela no Brasil

“Preta Gil segue internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, dando continuidade ao tratamento oncológico. A cantora está melhor, mas ainda não há previsão de alta nesse momento”, disse a equipe da cantora em entrevista à Quem. >

Preta está em tratamento contra um câncer no intestino. Ela se internou inicialmente no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, mas foi transferida de UTI aérea para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, já que sua equipe oncológica atua na capital paulista.>