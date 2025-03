DESABAFO

Preta Gil deixará Brasil para tratar câncer: 'Minhas chances de cura estão lá fora'

Cantora confessou que está em busca de novas alternativas contra a doença

Ao participar do Domingão do Huck, na TV Globo, Preta Gil revelou que está se preparando para deixar o Brasil para buscar novas possibilidades de cura. A cantora, que enfrenta uma batalha contra um câncer colorretal, afirmou que todas as opções de tratamento já foram esgotadas no país. >