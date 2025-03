NA TV

De surpresa, Preta Gil canta na Globo pela primeira vez após alta hospitalar

Participação ocorreu no Domingão do Huck neste domingo (30)

"Não tem quimioterapia, radioterapia, cirurgia mais forte do que isso: amor, respeito, carinho. Eu tenho muita gratidão de poder estar passando por tudo isso que eu estou passando, que não é fácil, mas com apoio da minha família, dos meus amigos, dos médicos, podendo me tratar com dignidade", celebrou Preta, após receber o carinho do público do programa e dos amigos convidados, entre eles Carolina Dieckman. >

Preta ainda falou sobre as próximas etapas do tratamento contra a doença. "Eu agora entro numa fase difícil, complicada, porque aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Então agora as minhas chances de cura estão fora do Brasil. É para lá que eu vou. Voltar pra cá, curada, e poder voltar a fazer o que eu amo, que é vir aqui cantar, que é vir aqui ser jurada, que é poder brincar com minha neta, com os meus sobrinhos, enfim, meu filho, ver meu filho, ver esse homem incrível que ele é. Tem muita coisa pra fazer aqui nessa vida, então eu me recuso a aceitar que se findou pra mim agora. Acho que ainda tenho aí uma caminhada", pontuou.>