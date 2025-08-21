TECNOLOGIA

Novo implante cerebral consegue ler as 'vozes da cabeça' e mostrar tudo em uma tela

Tecnologia promete devolver comunicação a pessoas com paralisia, lendo apenas o pensamento

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 19:24

Nos testes, o chip registrou os sinais dessa área e os traduziu em texto Crédito: Imagem gerada por IA

Pesquisadores da Califórnia deram um passo gigantesco em direção à comunicação direta entre a mente humana e computadores. Um novo e sofisticado implante cerebral consegue agora identificar palavras apenas pensadas por voluntários, exibindo-as em tempo real numa tela, marcando um avanço notável na interface cérebro-máquina.

Este estudo inovador, detalhado na prestigiada revista Nature Human Behaviour e reportado pelo jornal O Globo, foi conduzido por uma equipe de cientistas do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech). A descoberta promete transformar a vida de muitas pessoas, oferecendo novas possibilidades de interação.

Ao traduzir o diálogo interno em texto de forma tão precisa, a pesquisa da Caltech não só valida a viabilidade de ler pensamentos, mas também estabelece um novo patamar de acurácia. Assim, cria-se um caminho promissor para que a comunicação se torne mais fluida e acessível, especialmente para quem possui limitações físicas.

Decifrando a "voz na cabeça"

O dispositivo revolucionário foi cuidadosamente implantado no giro supramarginal, uma área específica do cérebro diretamente associada ao nosso diálogo interno, ou seja, àquela "voz na cabeça" que usamos quando formulamos palavras sem articulá-las. Este posicionamento estratégico foi crucial para o sucesso da tecnologia.

O chip, de alta precisão, registrou com eficácia os sinais dessa região cerebral e os transformou em texto legível. Durante os testes práticos, dois participantes conseguiram uma impressionante taxa de acerto de até 79% na identificação de oito palavras previamente selecionadas.

Isso o consagra como a interface cérebro-máquina mais precisa já desenvolvida para a decodificação de pensamentos. O líder do estudo, Richard Andersen, da Caltech, afirmou: "Isso mostra que não depende de um único cérebro ou posição do implante, o que aumenta as chances de funcionar em mais pessoas."

Avanços que definem a nova era

A principal distinção deste implante em relação a outras tecnologias anteriores reside em sua capacidade de operar apenas com a atividade cerebral, sem exigir movimentos físicos como sussurros ou simulações de fala. Anteriormente, muitos sistemas demandavam algum tipo de ação muscular, o que limitava a aplicação prática para muitos usuários.

Nos últimos anos, diversas equipes de pesquisa têm investido em soluções para restaurar a comunicação. A UCSF, por exemplo, demonstrou capacidades de 18 palavras por minuto em 2021 e 80 palavras por minuto em 2023.

Enquanto isso, as universidades de Stanford e Brown atingiram 62 palavras por minuto em 2023. Em paralelo, gigantes do setor privado como a Neuralink de Elon Musk e a Synchron estão dedicadas ao desenvolvimento de chips que permitem a pessoas com paralisia não só se comunicar, mas também controlar dispositivos apenas com o poder da mente.

Esperança tangível para pacientes

Apesar do entusiasmo e dos resultados promissores, os cientistas envolvidos no projeto enfatizam que este é apenas um estudo em sua fase inicial de desenvolvimento.

A tecnologia ainda precisa passar por diversas validações e aprimoramentos significativos antes de estar pronta para ser amplamente utilizada em ambientes clínicos, garantindo segurança e eficácia a longo prazo.

No entanto, esta inovação oferece uma esperança concreta e transformadora para pacientes que vivem com paralisia severa.