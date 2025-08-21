Que horas começa ‘Vale Tudo’ hoje? No capítulo, Afonso desmascara Fátima e amante

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 21:19
Vale Tudo: Fátima, César e Afonso
O capítulo de ‘Vale Tudo’ desta quarta é um dos mais aguardados pelo público. É quando Afonso (Humberto Carrão) flagra Maria de Fátima (Bella Campos) na cama com o amante César (Cauã Reymond).
A novela começa às 21h20 após a exibição do Jornal Nacional (horário de Brasília).
O herdeiro da família Roitman vai receber provas de Sardinha (Lucas Leto), e partir disso, começa a desconfiar das atitudes da esposa. Em casa, ele vasculha o quarto e encontra uma conta do apart-hotel onde Fátima e César se encontram, em Copacabana.
Afonso chegará a seguir os passos de Fátima, e dará um flagra nos dois. Raivoso pela humilhação, ele parte para cima de César (Cauã Reymond) e chega a dar um soco no gigolô, agora sustentado por sua mãe, Odete, com quem tem um affair escondido com o garanhão.
De volta a casa de Celina, Afonso confronta Fátima que assume ter se casado por dinheiro. Abalado com a declaração, ele ordena que a alpinista social faça as malas e vá embora.