NOVELA

Que horas começa ‘Vale Tudo’ hoje? No capítulo, Afonso desmascara Fátima e amante

Uma das cenas mais aguardadas pelo público acontece nesta quinta-feira (21)

Felipe Sena

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 21:19

Fátima humilha Afonso em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução/TV Globo

Vale Tudo: Fátima, César e Afonso 1 de 15

O capítulo de ‘Vale Tudo’ desta quarta é um dos mais aguardados pelo público. É quando Afonso (Humberto Carrão) flagra Maria de Fátima (Bella Campos) na cama com o amante César (Cauã Reymond).

A novela começa às 21h20 após a exibição do Jornal Nacional (horário de Brasília).

No flagra!

O herdeiro da família Roitman vai receber provas de Sardinha (Lucas Leto), e partir disso, começa a desconfiar das atitudes da esposa. Em casa, ele vasculha o quarto e encontra uma conta do apart-hotel onde Fátima e César se encontram, em Copacabana.

Afonso chegará a seguir os passos de Fátima, e dará um flagra nos dois. Raivoso pela humilhação, ele parte para cima de César (Cauã Reymond) e chega a dar um soco no gigolô, agora sustentado por sua mãe, Odete, com quem tem um affair escondido com o garanhão.