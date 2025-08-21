Acesse sua conta
Fátima é desmascarada e segredos vêm à tona em ‘Vale Tudo’ nesta quinta (21)

Capítulo promete fortes emoções

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 09:17

Afonso pega Fátima no flagra
Reprodução | TV Globo Crédito: Afonso pega Fátima no flagra

O próximo capítulo de “Vale Tudo", que será exibido nesta quinta-feira (21) na Globo, promete fortes emoções, mentiras e novos confrontos entre os personagens centrais da trama.

Odete afirma a Heleninha, Afonso e Celina que Ivan agiu por conta própria, enquanto Aldeíde se oferece para ajudar a pagar a fiança dele. Sardinha procura Afonso e revela que tem provas contra Maria de Fátima, deixando o empresário atordoado com tantas informações.

Afonso pega Fátima no flagra

Reprodução | TV Globo por Afonso pega Fátima no flagra
Reprodução | TV Globo por Afonso pega Fátima no flagra
Reprodução | TV Globo por Afonso pega Fátima no flagra
1 de 3
Reprodução | TV Globo por Afonso pega Fátima no flagra

Em outra frente, Marco Aurélio compartilha com Freitas um plano de enriquecimento ilícito. Já Afonso acaba flagrando Maria de Fátima com César. Pressionada, ela mente ao afirmar que o filho que espera pode ser dele.

Enquanto isso, Heleninha abre o coração no grupo de AA e conta como Leonardo morreu. Bartolomeu acolhe Ivan após as acusações, e Celina chama Odete ao ver Fátima discutir com Afonso.

A novela "Vale Tudo" vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na TV Globo.

