NOVELA DAS 9

Fátima é desmascarada e segredos vêm à tona em ‘Vale Tudo’ nesta quinta (21)

Capítulo promete fortes emoções

Heider Sacramento

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 09:17

Reprodução | TV Globo Crédito: Afonso pega Fátima no flagra

O próximo capítulo de “Vale Tudo", que será exibido nesta quinta-feira (21) na Globo, promete fortes emoções, mentiras e novos confrontos entre os personagens centrais da trama.

Odete afirma a Heleninha, Afonso e Celina que Ivan agiu por conta própria, enquanto Aldeíde se oferece para ajudar a pagar a fiança dele. Sardinha procura Afonso e revela que tem provas contra Maria de Fátima, deixando o empresário atordoado com tantas informações.

Afonso pega Fátima no flagra 1 de 3

Em outra frente, Marco Aurélio compartilha com Freitas um plano de enriquecimento ilícito. Já Afonso acaba flagrando Maria de Fátima com César. Pressionada, ela mente ao afirmar que o filho que espera pode ser dele.

Enquanto isso, Heleninha abre o coração no grupo de AA e conta como Leonardo morreu. Bartolomeu acolhe Ivan após as acusações, e Celina chama Odete ao ver Fátima discutir com Afonso.