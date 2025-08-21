Acesse sua conta
Homem agride ex-namorada ao vivo no ‘Casos de Família’ e é retirado sob escolta

Participante identificado como Gabriel empurrou a ex-companheira no palco

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 08:26

Homem agride ex-namorada ao vivo no SBT e é retirado sob escolta
Homem agride ex-namorada ao vivo no SBT e é retirado sob escolta Crédito: Reprodução/SBT

Uma cena de violência marcou a edição do programa Casos de Família, exibido nesta quarta-feira (20), no SBT. Durante a gravação, um participante identificado como Gabriel agrediu sua ex-namorada, Jasmin, ao empurrá-la com força em pleno palco. O homem foi retirado da emissora sob escolta após gerar confusão e precisar ser contido por seguranças.

A situação ocorreu quando outro convidado tentou abraçar Jasmin. Irritado, Gabriel se colocou entre os dois e afirmou diversas vezes que o rapaz “não iria chegar perto” da ex-companheira. Ao tentar afastá-lo, Jasmin acabou sendo empurrada violentamente, o que levou a equipe do programa a intervir. Seguranças e a própria apresentadora, Christina Rocha, agiram rapidamente para controlar a situação, com apoio do delegado Mário Palumbo Júnior, que participava da atração.

Antes da agressão, Gabriel havia ido ao programa com o discurso de que desejava reatar o relacionamento com Jasmin. Em uma discussão com o delegado, chegou a afirmar que era “o dono” da ex-companheira e ainda fez uma ameaça explícita: “Se ela não sair comigo daqui, vou até a casa dela e não poderão me impedir”.

