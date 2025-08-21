Acesse sua conta
Cauã Reymond pretende se aposentar depois de 'Vale Tudo'

Intérprete de César, ator também falou que é tímido na hora da paquera: 'Bate a insegurança'

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 12:40

Os dias de Cauã Reymond nas novelas da Globo podem estar contados. Ao menos, por um bom tempo. Em plena maratona de gravações do remake de "Vale Tudo", onde interpreta o trambiqueiro César, o ator revelou que pretende dar uma pausa da telinha em breve. O artista falou sobre os planos futuros em entrevista ao "Lady Night", comandado por Tatá Werneck, exibido na noite de quarta-feira (20).

"Acho que depois de 'Vale Tudo' vou dar uma aposentada de novelas. Sério, estou flertando com isso de talvez dar uma parada durante uns bons anos", revelou Cauã.

Durante o programa, o ator também surpreendeu ao dizer que é tímido na hora da paquera. "Tadinho, um gostosinho indefeso", brincou Tatá. "Eu sou tímido. Sei que tenho uma pessoa jurídica que aprendi ao longo desses anos todos a me soltar, a relaxar e a entrar na brincadeira. Mas quando falo alguma coisa séria, numa paquera, a minha timidez bate. Bate toda a insegurança", afirmou.

Cauã também falou que só começou a se sentir bonito aos 35 anos. "Eu não me acho tão gato assim. Desde novinho, quando virei modelo, eu identifiquei que as pessoas me viam nesse lugar. Mas comecei a me achar assim mais a partir dos 35".

