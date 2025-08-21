GRANDE FINAL

Saiba tudo sobre a final do 'Chef de Alto Nível': horário, participantes e onde assistir

Arika Messa, Luiz Lira e Allan Mamede disputam a primeira temporada do reality show de culinária da Globo

Heider Sacramento

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 11:00

Arika, Luiz e Allan disputam o prêmio ao vivo Crédito: Reprodução/TV Globo

A grande final do "Chef de Alto Nível" acontece nesta quinta-feira (21), prometendo muita emoção e pratos de alto nível. O programa vai ao ar logo após o capítulo de “Vale Tudo”, com Ana Maria Braga e os três jurados: Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto, ao vivo para anunciar o vencedor da primeira temporada.

Os três finalistas são Arika Messa, Luiz Lira e Allan Mamede. Mamede representa o grupo de cozinheiros da internet, enquanto Arika e Lira são do time de profissionais. Nenhum participante do grupo de cozinheiros amadores conseguiu avançar à final, destacando a disputa acirrada entre os candidatos mais experientes.

Sobre a prova decisiva, cada finalista terá 90 minutos para preparar três pratos, cada um em uma das cozinhas da torre do programa. Na Cozinha do Porão, os chefs precisarão criar a entrada do menu de três tempos, com o objetivo de impressionar o painel de jurados e garantir a vitória.

