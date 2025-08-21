Acesse sua conta
Saiba tudo sobre a final do 'Chef de Alto Nível': horário, participantes e onde assistir

Arika Messa, Luiz Lira e Allan Mamede disputam a primeira temporada do reality show de culinária da Globo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 11:00

Arika, Luiz e Allan disputam o prêmio ao vivo
Arika, Luiz e Allan disputam o prêmio ao vivo Crédito: Reprodução/TV Globo

A grande final do "Chef de Alto Nível" acontece nesta quinta-feira (21), prometendo muita emoção e pratos de alto nível. O programa vai ao ar logo após o capítulo de “Vale Tudo”, com Ana Maria Braga e os três jurados: Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto, ao vivo para anunciar o vencedor da primeira temporada.

Os três finalistas são Arika Messa, Luiz Lira e Allan Mamede. Mamede representa o grupo de cozinheiros da internet, enquanto Arika e Lira são do time de profissionais. Nenhum participante do grupo de cozinheiros amadores conseguiu avançar à final, destacando a disputa acirrada entre os candidatos mais experientes.

Finalistas do Chef de Alto Nível

Allan Mamede por Reprodução/TV Globo
Arika Messa, por Reprodução/TV Globo
Luiz Lira por Reprodução/TV Globo
Os três finalistas são Arika Messa, Luiz Lira e Allan Mamede por Reprodução/TV Globo
1 de 4
Allan Mamede por Reprodução/TV Globo

Sobre a prova decisiva, cada finalista terá 90 minutos para preparar três pratos, cada um em uma das cozinhas da torre do programa. Na Cozinha do Porão, os chefs precisarão criar a entrada do menu de três tempos, com o objetivo de impressionar o painel de jurados e garantir a vitória.

VOTE! Escolha quem você quer que vença a primeira temporada do reality:

A final promete combinar técnica, criatividade e emoção, reunindo o melhor da gastronomia brasileira em um desafio que testará habilidade, rapidez e apresentação. Os espectadores poderão acompanhar ao vivo cada detalhe da disputa e a reação dos participantes ao resultado.

