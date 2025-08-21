DE CASA NOVA

Rodrigo Bocardi anuncia retorno ao jornalismo com novo projeto após saída da Globo

Apresentador cria plataforma online de notícias e interação com o público

Heider Sacramento

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 09:50

Rodrigo Bocardi Crédito: Reprodução

Rodrigo Bocardi prepara o lançamento do ‘BocaTV’, sua própria plataforma online de notícias, conectada às redes sociais. A data de estreia ainda não foi divulgada, mas o projeto já chama atenção pelo slogan: “O canal que dá voz a você”. Segundo o apresentador, a ideia é estimular a interação do público com o conteúdo jornalístico.

A novidade surge sete meses após a polêmica demissão de Bocardi da Globo, após 25 anos de carreira na emissora. Nos últimos 11 anos, ele comandou o “Bom Dia São Paulo” e atuou como apresentador eventual do “Jornal Nacional".

Rodrigo Bocardi 1 de 8

Em conversa sobre a nova fase, Bocardi revelou que, logo após deixar a Globo, recebeu convites de trabalho: “Fui chamado para um café da manhã de negociação, mas seguimos outros caminhos”, disse. Seu nome chegou a ser cogitado para o SBT, mas a contratação não se concretizou.

Com a agenda mais flexível, Bocardi aproveitou o período fora da TV para viajar pela Europa, visitando países como Espanha, França e Alemanha, antes de se dedicar integralmente ao BocaTV.