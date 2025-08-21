Acesse sua conta
Rodrigo Bocardi anuncia retorno ao jornalismo com novo projeto após saída da Globo

Apresentador cria plataforma online de notícias e interação com o público

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 09:50

Rodrigo Bocardi
Rodrigo Bocardi Crédito: Reprodução

Rodrigo Bocardi prepara o lançamento do ‘BocaTV’, sua própria plataforma online de notícias, conectada às redes sociais. A data de estreia ainda não foi divulgada, mas o projeto já chama atenção pelo slogan: “O canal que dá voz a você”. Segundo o apresentador, a ideia é estimular a interação do público com o conteúdo jornalístico.

A novidade surge sete meses após a polêmica demissão de Bocardi da Globo, após 25 anos de carreira na emissora. Nos últimos 11 anos, ele comandou o “Bom Dia São Paulo” e atuou como apresentador eventual do “Jornal Nacional".

Rodrigo Bocardi

Rodrigo Bocardi por Reprodução
Rodrigo Bocardi por Reprodução
Rodrigo Bocardi por Reprodução
Rodrigo Bocardi por Reprodução
Rodrigo Bocardi por Reprodução
Rodrigo Bocardi por Reprodução
Rodrigo Bocardi por Reprodução
Rodrigo Bocardi por Reprodução
1 de 8
Rodrigo Bocardi por Reprodução

Em conversa sobre a nova fase, Bocardi revelou que, logo após deixar a Globo, recebeu convites de trabalho: “Fui chamado para um café da manhã de negociação, mas seguimos outros caminhos”, disse. Seu nome chegou a ser cogitado para o SBT, mas a contratação não se concretizou.

Com a agenda mais flexível, Bocardi aproveitou o período fora da TV para viajar pela Europa, visitando países como Espanha, França e Alemanha, antes de se dedicar integralmente ao BocaTV.

Ao criar o próprio canal, Bocardi segue a tendência de apresentadores como Luiz Bacci (SBT) e Reinaldo Gottino (Record), que transformaram a fama na TV em presença digital. O modelo permite que jornalistas se tornem influenciadores de notícias, gerando ganhos com posts patrocinados e monetização própria, além de oferecer liberdade editorial.

