'BOCA TUR'

Após demissão, Rodrigo Bocardi aposta em carreira como blogueiro de viagens

Jornalista anunciou que vai fazer ‘um canal na internet com tudo’

Durante uma viagem por Franschhoek, na África do Sul, Bocardi compartilhou com seus seguidores a ideia de lançar um canal voltado a dicas de passeios, hotéis e destinos dentro e fora do Brasil. “Olha, nessa viagem aqui pela África do Sul, me veio mais uma ideia. Entre tantas que vocês estão dando aí, sugestões do que fazer agora pela frente, mas acho que criar um canal e colocar ali, entre outras coisas, turismo”, contou. O nome do novo quadro já está escolhido: BocaTur.>