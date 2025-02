UNFOLLOWS EM SÉRIE

Movimentação de Bocardi nas redes expõe desavenças com a TV Globo

Apresentador foi demitido por descumprir regras da emissora e parou de seguir diversos ex-colegas de trabalho

Elis Freire

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 20:03

Rodrigo Bocardi Crédito: Reprodução

Após ser demitido da TV Globo, o ex-apresentador do “Bom dia, São Paulo” Rodrigo Bocardi já foi às suas redes sociais para expressar que outros trabalhos estão próximos. O jornalista também já fez uma limpeza nas plataformas, deixando de seguir diversos ex-colegas de trabalho. >

O desligamento de Bocardi por descumprir regras da emissora escancara uma série de desavenças e disputa nos bastidores da TV para uma ascensão como profissional. Em meio ao grande remanejo de “peças” nos últimos anos e demissões em massa, o comunicador tem dado indiretas sobre os novos rumos da sua carreira.>

Um dos principais gestos do jornalista foi a "limpeza" no Instagram. Além de deixar de seguir antigos colegas de trabalho, ele curiosamente adicionou à sua lista de seguidores Dony de Nuccio, ex-apresentador do Jornal Hoje, demitido em 2019 por negociar um contrato de R$ 60 milhões com o Bradesco. Vale lembrar de Dony de Nuccio chegou a dizer que sua saída da Globo foi fruto de uma armação para interromper seu crescimento profissional na emissora.>

A movimentação digital de Bocardi inclui "unfollows" em nomes como Jacqueline Brazil, Natuza Nery e Andréia Sadi. Ele manteve, porém, Aline Midlej e Júlia Duailibi, apresentadoras da GloboNews, na sua lista.>

Segundo a TV Pop, a relação do jornalista com William Bonner também era distante, apesar de Bocardi seguir o apresentador do Jornal Nacional, Bocardi nunca teve o "follow" retribuído. A fisioterapeuta Natasha Dantas, esposa de Bonner, também foi alvo dos "unfollows", após a saída surpreendente do profissional da emissora.>

Demissão surpreendente

O ex-apresentador do Bom Dia São Paulo, da TV Globo, foi demitido no último dia 30. Um depois, Bocardi publicou um vídeo no Instagram repercutindo a informação que deu o que falar Brasil afora.>

O jornalista agradeceu a TV Globo e mirou novas oportunidades. "25 anos, um quarto de século, quanto aprendizado, oportunidade. A gente fez muita coisa. A gente chorou, sorriu, se divertiu, ficou de mau humor. E o principal, a gente conseguiu construir essa conexão crescente, forte, potente, de interação todos os dias, de respeito e carinho comigo. Também de crítica, de cobrança, e eu tentando ser a voz de todos ali, fazendo as críticas contundentes. Muitas vezes, não agradando a todos", afirmou ele.>