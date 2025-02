BASTIDORES

Documentos mostram que Bocardi lucrou quase R$ 800 mil sem a Globo saber

Jornalista, que foi demitido, prestava serviços para o Bradesco

Documentos obtidos pela Folha de S.Paulo apontam que Bocardi prestou serviços de consultoria, media training e apresentou eventos para a instituição financeira entre 2017 e 2023, o que fere o código de ética do Grupo Globo. No dossiê, há notas fiscais emitidas por empresas ligadas ao jornalista para o Bradesco. O valor total é de R$ 754 mil ao longo dos últimos seis anos.>

Os superiores de Bocardi na Globo não tinham conhecimento dessas atividades até a investigação do compliance. A Globo proíbe que seus funcionários exerçam atividades remuneradas ou não em organizações que possam gerar conflito de interesses. “Os integrantes da Globo não devem exercer atividades, remuneradas ou não, em organizações que tenham objetivos conflitantes com as diretrizes e os princípios estabelecidos neste Código ou tenham relação comercial com qualquer empresa, cuja contratação pelo Grupo Globo seja de responsabilidade direta ou indireta do integrante em questão, ou ainda que, por outros motivos, possa configurar conflito de interesses”.>