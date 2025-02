FAMOSOS

Aos 59 anos, Romário engata namoro com estudante quase 40 anos mais nova

Baixinho conheceu a moça durante as campanhas eleitorais no ano passado

A namorada do ex-jogador é a estudante Alicya Gomes que, segundo informações do Extra, é pelo menos 38 anos mais nova que ele. Os dois se conheceram durante a campanha eleitoral no ano passado, nos palanques na Baixada Fluminense no, Rio de Janeiro, onde a moça mora.>