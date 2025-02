FAMOSOS

Harmonização de emagrecimento: Simone Mendes explica cirurgia plástica e conta que está usando fralda

Usando um dreno, cantora precisou pausar agenda de shows para se recuperar

"Como eu sou mãe de duas crianças e tinha muito excesso de peso, porque sou pequeninha, tenho 1,52 m, era muito peso para minha altura. Então, tem que ir fazendo essas correções ao longo do tempo para que fique bom para mim, para que eu fique confortável e me sinta bem. Se bem que [meu corpo] já estava bem legal, mas tinha uns detalhes que precisavam de ajustes", explicou ela, definindo a cirurgia como 'harmonização de emagrecimento'.>

A irmã de Simaria fez uma cirurgia plástica nas coxas devido ao excesso de pele, já que perdeu quase 30 kg e acumulou flacidez que não seria reversível apenas com musculação. >

A recuperação, segundo conta, não é fácil. A artista está usando um dreno preso ao corpo e tem usado fralda. No entanto, ela tem encarado tudo com muito bom-humor. "O mais legal é que estou usando fralda, uma fraldinha! É tão gostosinho usar fralda. Só para não ficar sem roupa. Mas não faço nenhuma necessidade na fralda, porque não gosto. Prefiro me levantar e fazer minhas necessidades lá (vaso sanitário). Na fralda, não faço, não", explicou.>