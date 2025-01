CARINHO DE IRMÃS

Bela Gil visita Preta Gil no hospital: 'O Brasil te ama e não é pouco’

Apresentadora visitou a irmã mais velha, internada em São Paulo para tratar de um câncer

O amor entre irmãs está no ar e o apoio de um país inteiro também! Bela Gil visitou Preta Gil, sua irmã mais velha, e compartilhou o momento de carinho nas redes sociais nesta quinta (30). Internada há mais de um mês em São Paulo, a cantora realizou uma cirurgia complexa para tratar um câncer no intestino e segue em recuperação. >

Reflexão sobre o momento difícil

"‘Tudo é temporário. O cargo que ocupamos, as relações que cultivamos, a situação que vivemos, os desentendimentos, as decepções, as dores, as alegrias... enfim, tudo passa, tudo sempre passará’", iniciou a artista, compartilhando uma reflexão que tocou os seguidores. Ela prosseguiu com um pensamento de resiliência: "A graça da vida é saber aproveitar cada momento, dar a cada coisa a sua real importância. Aprender com os erros e evoluir. Pois o que vale mesmo não é onde ou como estou, mas o que sou", escreveu, reforçando sua filosofia de vida diante das adversidades.>