TUÍTES POLÊMICOS

Karla Sofía Gascón apaga conta no X após polêmica: 'Fui ameaçada de morte'

Tuítes antigos da protagonista de "Emilia Pérez" vieram à tona e foram alvos de críticas nas redes sociais

Elis Freire

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 16:30

Karla Sofia Gáscon Crédito: Reprodução / Redes sociais

Protagonista de "Emilia Pérez", Karla Sofía Gascón decidiu deletar o seu perfil no X (antigo Twitter), após internautas resgatarem tuítes antigos com declarações consideradas xenofóbicas e preconceituosas. A espanhola é a primeira mulher transexual a concorrer ao Oscar de Melhor Atriz.>

Karla afirmou que foi alvo de fortes ataques na internet que a levaram a tomar a decisão. “Fui ameaçada de morte, insultada, abusada e assediada até a exaustão. Tenho uma filha maravilhosa para proteger, que amo loucamente e que me apoia em tudo”, relatou a atriz. >

Antes de sair da rede social, a artista pediu desculpas pelas declarações polêmicas. Ela admitiu que hoje discorda das afirmações compartilhadas no X (antigo Twitter). "Expressei minha opinião sobre todas as coisas que me tocaram, muitas vezes errônea, mas que mudou ao longo da minha própria experiência. Sempre usei minhas redes sociais como um diário. Às vezes, nem tenho consciência de ter escrito algo negativo”, explicou Gáscon.>

“Talvez minhas palavras não estejam corretas, por ignorância ou puro engano. Peço desculpas novamente se alguém já se sentiu ofendido. Eu sou um ser humano que também cometeu, comete e cometerá erros. Não sou perfeita”, ressaltou.>

Tweet de 2018 afirma que Oscar premia por cor, sexo e ideologia e não por competência Crédito: Reprodução / X

A atriz, porém, alegou que as suas falas foram tiradas de contexto, com o motivo de rebaixar sua credibilidade. "Está claro que há algo muito obscuro por trás disso". Tirar minhas palavras de contexto ou manipulá-las para me machucar é algo pelo qual não sou responsável”, declarou.>