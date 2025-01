BBB25

Baiana, Aline Patriarca é a primeira pipoca a alcançar 1 milhão de seguidores

A ex-policial militar de Salvador tem se destacado na casa mais vigiada do Brasil



Elis Freire

Anna Luiza Santos

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 14:44

Aline Patriarca Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Em destaque na casa mais vigiada do país, a baiana Aline Patriarca se tornou a primeira participante pipoca desta edição do BBB a alcançar 1 milhão de seguidores no Instagram. A rede é um dos principais termômetros do reality, já que é a mais usada no Brasil. >

A vitória foi conquistada apenas 3 dias depois da ex-policial militar completar 900 mil seguidores na rede. No dia da estreia do programa, no último dia 13, ela já acumulava 455 mil de pessoas acompanhando sua trajetória.>

Entre todos os brothers e sisters confinados, quem tem mais seguidores é a musa fitness Gracyanne Barbosa, que acumula 12,2 milhões de seguidores na plataforma. Mas, Gracyanne faz parte do grupo Camarote, formada por pelo menos um dos membros da dupla conhecido nacionalmente. >

Novo casal? >

O after do show desta quarta (29) rendeu até romance entre o ator Diogo Almeida e a baiana Aline Patriarca. Os dois dançaram coladinhos o hit "Cobaia", da cantora Lauana Prado, e deram um beijão no meio da pista do BBB25.>