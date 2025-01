DESABAFO

Mãe de Daniele Hypolito admite sofrimento com exclusão da filha no BBB 25: 'Extremamente doloroso'

Dona Geni refletiu sobre situação que a filha tem vivido no reality da TV Globo

Elis Freire

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 17:29

Daniele Hypolito chorou no 'BBB 25' ao revelar se sentir excluída Crédito: Reprodução/TV Globo

A ex-ginasta Daniele Hypolito tem vivido momentos de tristeza dentro da casa do BBB25, ao se sentir excluída pelos demais participantes do reality da TV Globo. Confinada há 11 dias no BBB, ela chegou a desabar em lágrimas na noite desta quinta (23), após Camilla pedir que ela se afastasse para que ela tivesse uma conversa particular com outras sisters.>

Vendo tudo de fora da casa, quem não está gostando nada disso é a mãe de Daniele e Diego Hypolito, confinado ao lado da mãe na casa mais vigiada do Brasil. Dona Geni desabafou em entrevista à Contigo! e admitiu que está sofrendo com o que vêm acontecendo com seus filhos.>

"Acho que só quem é mãe consegue entender o que estou sentindo neste momento. É muito difícil para uma mãe ver seus filhos sendo excluídos e não poder acolher ou dar um abraço. Sempre fui uma mãe muito protetora, uma verdadeira leoa, e está sendo extremamente doloroso ver eles passando por esse sofrimento", explicou Geni, de 67 anos.>

Mãe dos ex-ginastas, Geni relembrou que os dois vivem essas situações de exclusão há anos fora da casa. Para ela, as pessoas não se abrem com seus filhos. "O que percebo é que, apesar do tempo ter passado, algumas coisas não mudaram em relação aos meus filhos. As pessoas continuam não se abrindo para conhecer eles de verdade, o que é uma pena, eles são pessoas maravilhosas, cada um com seu jeito, mas os dois são maravilhosos", defendeu. >