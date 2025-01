SINAL VERMELHO

Globo impõe mudanças radicais no BBB e Tadeu Schmidt leva bronca; entenda

Após insatisfação com a edição, emissora redefine a dinâmica do reality e pede maior rigidez ao apresentador para intensificar o clima de competição

A TV Globo não está satisfeita com o desempenho do Big Brother Brasil 25 e, em uma reunião de emergência realizada na quinta-feira (23), decidiu tomar medidas drásticas para tentar reverter a situação e aumentar a repercussão do reality show. As mudanças, que afetaram até o apresentador Tadeu Schmidt, visam intensificar o jogo e criar mais conflitos entre os participantes. >

De acordo com informações do Portal Em Off, uma das principais críticas à edição foi o comportamento de Tadeu Schmidt, acusado de manter um tom “bonzinho demais” ao interagir com os confinados. Para corrigir isso, a Globo determinou que o apresentador adote uma postura mais firme e direta, com o objetivo de transmitir um clima mais tenso e lembrar constantemente aos participantes de que estão ali para competir.>