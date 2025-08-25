NEGÓCIOS

Feira em Salvador premia melhor pão francês e projeta R$ 100 milhões em negócios

Evento reúne lideranças da indústria na Bahia

Carol Neves

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 12:34

Feira Index Crédito: Darío G. Neto/ML Comunicação

A INDEX, considerada a maior feira da indústria baiana, acontece entre os dias 27 e 29 de agosto no Centro de Convenções de Salvador e deve movimentar cerca de R$ 100 milhões em negócios, segundo estimativas do Sebrae Bahia. Além da tradicional exposição de produtos e serviços industriais, o evento traz uma programação paralela focada em empreendedorismo, inovação e articulação política para o fortalecimento das micro e pequenas empresas.

Dentre os destaques da agenda estão o anúncio das vencedoras baianas do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, a final estadual do Concurso do Melhor Pão Francês da Bahia e o lançamento do novo ciclo do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, voltado a reconhecer boas práticas de gestão municipal. A feira também será palco para o Encontro Baiano do Jovem Industrial e para o Fórum de Secretários de Desenvolvimento Econômico da Bahia.

De acordo com Tércio Calmon, coordenador de Indústria do Sebrae Bahia, o objetivo é fortalecer a cadeia produtiva por meio de conexões estratégicas. “As rodadas de negócios acontecerão em paralelo com outras agendas de acesso a mercados e conexões, que somadas têm previsão de geração de R$ 100 milhões em negócios para as empresas participantes”, afirmou.

Melhor pão francês da Bahia será conhecido durante a feira

No dia 28 de agosto, às 19h, o auditório principal da INDEX será tomado pelo cheiro de pão saindo do forno. Dez finalistas, selecionados entre mais de 1.200 inscritos de 87 municípios baianos, disputarão o título de melhor pão francês do estado. O concurso usa critérios técnicos definidos pela ABNT, como crocância da casca, textura do miolo, sabor e aparência. A final será aberta ao público.

Empreendedorismo feminino e protagonismo local

No mesmo dia, das 13h às 18h, ocorre a etapa estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, que reconhece histórias de sucesso lideradas por mulheres em cinco categorias: Pequenos Negócios, Microempreendedora Individual (MEI), Produtora Rural, Ciência e Tecnologia e Negócios Internacionais. As finalistas representam trajetórias de superação, inovação e gestão eficiente.

Já na manhã do dia 27, às 9h, será lançada a XIII edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, que reconhece municípios que investem em políticas públicas de apoio a pequenos negócios. A cerimônia será realizada na Sala de Vidro, com participação de prefeitos e gestores públicos de todo o estado. As inscrições para o ciclo 2025/2026 ficam abertas até 22 de janeiro de 2026.

Fórum de secretários e novos líderes da indústria

O Fórum de Secretários Municipais de Desenvolvimento Econômico da Bahia acontece também no dia 28, entre 17h e 21h, reunindo dirigentes de diferentes regiões para discutir políticas de incentivo à economia local e atração de investimentos. O encontro será realizado no Palco Sicred 36B.

Encerrando a programação especial do Sebrae, a INDEX recebe no dia 29 o Encontro Baiano do Jovem Industrial, das 13h às 20h. A abertura contará com palestra de Gil Giardelli, fundador da 5ERA, sobre inovação e transformação industrial. O evento é realizado em parceria com o Conselho FIEB Jovem e terá como tema “Unidos pelo futuro da indústria”.

A INDEX é organizada pela Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e pelo Sebrae Bahia, com produção da Bahia Eventos. A entrada é gratuita mediante inscrição prévia.

Serviço

INDEX 2025 – Feira da Indústria da Bahia

27 a 29 de agosto de 2025

14h às 21h

Centro de Convenções Salvador

Inscrições gratuitas (Pessoa Física e Jurídica) e programação: www.indexbahia.com.br

Programação Sebrae na INDEX

Lançamento da XIII edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora

Quarta-feira, 27 de agosto, às 9h

CCS – Sala de Vidro (Asa A)

Prêmio Sebrae Mulher de Negócios – Etapa Estadual

Quinta-feira, 28 de agosto, das 13h às 18h

CCS – Auditório Principal

Final Estadual do Concurso do Melhor Pão Francês da Bahia

Quinta-feira, 28 de agosto, às 19h

CCS – Auditório Principal

(Aberto ao público visitante da feira)

Fórum de Secretários e Dirigentes Municipais de Desenvolvimento Econômico

Quinta-feira, 28 de agosto, das 17h às 21h

CCS – Palco Sicred 36B

2º Encontro Baiano do Jovem Industrial – “Unidos pelo futuro da indústria”

Sexta-feira, 29 de agosto, das 13h às 20h