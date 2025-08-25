Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Raquel Brito vira alvo de inquérito por divulgar 'jogo do tigrinho’ e é ouvida em delegacia

Irmã de ex-BBB compareceu na sede da Delegacia do Consumidor em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 12:06

Raquel Brito gerou piada nas reddes
Raquel Brito Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora Raquel Brito, irmã do ex-BBB Davi Brito, virou suspeita em um inquérito da Delegacia do Consumidor de Salvador que investiga crimes de publicidade enganosa e lavagem de dinheiro. Na manhã desta segunda-feira (25), a blogueira compareceu para ser ouvida na sede da delegacia, na Avenida Carlos Gomes, segundo informações da TV Bahia.

O inquérito é resultado de um pedido do Ministério Público da Bahia (MP-BA), que abriu procedimento para que Raquel fosse investigada por divulgar plataformas de jogos, conhecidas como ‘jogo do tigrinho’, que oferecem altos ganhos financeiros aos usuários nas suas redes sociais, onde acumula mais de 350 mil seguidores.

Raquel Brito

Raquel Brito mostra resultado do procedimento por Reprodução / Redes Sociais
Raquel Brito por Reprodução
Raquel Brito em seus stories por Reprodução / Redes Sociais
Raquel Brito e Elisangela Brito por Redes sociais
Raquel Brito comenta sobre coceira íntima por Redes sociais
Raquel Brito por Reprodução/Instagram
Raquel Brito por Reprodução
Elisângela Brito e Raquel Brito por Redes sociais / A Fazenda
Raquel Brito por Reprodução
Raquel Brito por A Fazenda 16
Raquel Brito por Record
Raquel Brito por Reprodução
Davi Brito e Raquel Brito por Reprodução
Raquel Brito chora por Record
Raquel Brito por Reprodução
Raquel Brito, irmã de Davi Brito por Redes sociais
Raquel Brito por Reprodução/Redes Sociais
Davi Brito e Raquel Brito por Redes sociais
1 de 18
Raquel Brito mostra resultado do procedimento por Reprodução / Redes Sociais

Ao chegar na delegacia nesta segunda, Raquel não falou com a imprensa. Na época do pedido do MP-BA pela investigação, ela se pronunciou nas redes sociais. "Mídia suja demais! Nunca pratiquei estelionato, não seria agora que me meteria nisso", escreveu em um stories publicado na sua conta do Instagram.

Em pronunciamento ao CORREIO, o MP-BA informou que tinha requisitado à Delegacia do Consumidor a instauração de um inquérito policial para investigar o caso. “Informamos que ontem, dia 14, o MP-BA requisitou à autoridade policial da Delegacia do Consumidor a instauração de procedimento investigatório policial. O MP-BA também requereu a intimação de Raquel Brito de forma presencial para que preste esclarecimentos sobre o caso”, declarou o órgão.

Com mais de 351 mil seguidores, Raquel Brito é conhecida por compartilhar sua rotina e promover marcas através de publicidade nas redes sociais. Ela ganhou notoriedade na internet após seu irmão, Davi Brito, vencer o BBB 24. No fim de 2024, participou de A Fazenda 16, mas foi desclassificada após passar mal durante uma prova.

Leia mais

Imagem - MP-BA investiga Raquel Brito por divulgação de plataforma suspeita

MP-BA investiga Raquel Brito por divulgação de plataforma suspeita

Imagem - Raquel Brito se pronuncia após denúncia de envolvimento com estelionato

Raquel Brito se pronuncia após denúncia de envolvimento com estelionato

Mais recentes

Imagem - Feira em Salvador premia melhor pão francês e projeta R$ 100 milhões em negócios

Feira em Salvador premia melhor pão francês e projeta R$ 100 milhões em negócios
Imagem - Homem confessa participação nas mortes de três mulheres em praia de Ilhéus

Homem confessa participação nas mortes de três mulheres em praia de Ilhéus
Imagem - Ponto cego para câmeras dificulta investigação sobre as mortes de três mulheres em praia de Ilhéus

Ponto cego para câmeras dificulta investigação sobre as mortes de três mulheres em praia de Ilhéus

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua