FORTUNA

Quanto Tadeu Schmidt ganha para apresentar o BBB 25? Salário é um dos maiores da Globo

Apresentador substituiu Pedro Bial e Tiago Leifert no comando do programa

Anna Luiza Santos

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 16:17

Tadeu Schmidt no BBB Crédito: Reprodução I Instagram

O jornalista Tadeu Schmidt começou a apresentar o Big Brother Brasil em 2022, contudo o seu salário já é um dos mais altos da Rede Globo. Anteriormente, Tadeu apresentava o quadro de esportes do Fantástico, mas migrar para o reality show disparou a sua visibilidade e conta bancária. >

Segundo a Veja, o salário de Tadeu supera o de veteranos da emissora como Serginho Groisman e Pedro Bial, que também já estiveram à frente do reality. Antes de entrar no comando do BBB, Tadeu Schmidt ganhava R$ 120 mil no Fantástico. >

Pedro Bial, que atualmente apresenta o Conversa com Bial, recebe o salário de R$ 800 mil. Já Serginho Groisman, que está no comando do Alta Horas desde 2000, recebe em torno de R$ 1 milhão. >