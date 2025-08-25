CRIME

Homem confessa participação nas mortes de três mulheres em praia de Ilhéus

Suspeito já passou por audiência de custódia e foi encaminhado à unidade prisional do município

Millena Marques

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 12:21

Identidade do suspeito ainda não foi revelada Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um homem, que ainda não teve a identidade divulgada, confessou ter participado nas mortes de três mulheres em uma praia de Ilhéus, no sul da Bahia. O suspeito já passou por audiência de custódia e foi encaminhado à unidade prisional do município na manhã desta segunda-feira (25). As informações são da TV Bahia.

A polícia trabalha com hipótese de que os envolvidos sejam andarilhos e, por isso, de difícil localização. Segundo O Globo, apesar das vítimas terem sido vistas em câmeras de segurança antes de desaparecerem, elas teriam sido mortas em uma área que não é coberta pelos aparelhos, o que dificultou a identificação dos suspeitos.

Ainda assim, três suspeitos entram na mira dos investigadores e quatro pessoas foram interrogadas no processo investigativo, além de terem feito exames para análise genética e coleta de digitais. As câmeras seriam fundamentais para elucidação do crime, já que nenhuma testemunha ocular foi encontrada pela polícia.

Imagens mostram mulheres caminhando em praia de Ilhéus 1 de 6

A polícia destaca que é possível cooperar com a investigação sem se identificar e correr riscos por meio do Disque-Denúncia 181. O crime que chocou a Bahia teve como vítimas Alexsandra Suzart, Maria Helena do Nascimento e Mariana Bastos. Elas desapareceram no dia 15 de agosto depois de sair para passear com um cachorro. No dia seguinte, corpos foram encontrados na praia em uma vegetação.