Homem confessa participação nas mortes de três mulheres em praia de Ilhéus

Suspeito já passou por audiência de custódia e foi encaminhado à unidade prisional do município

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 12:21

Identidade do suspeito ainda não foi revelada
Identidade do suspeito ainda não foi revelada Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um homem, que ainda não teve a identidade divulgada, confessou ter participado nas mortes de três mulheres em uma praia de Ilhéus, no sul da Bahia. O suspeito já passou por audiência de custódia e foi encaminhado à unidade prisional do município na manhã desta segunda-feira (25). As informações são da TV Bahia. 

A polícia trabalha com hipótese de que os envolvidos sejam andarilhos e, por isso, de difícil localização. Segundo O Globo, apesar das vítimas terem sido vistas em câmeras de segurança antes de desaparecerem, elas teriam sido mortas em uma área que não é coberta pelos aparelhos, o que dificultou a identificação dos suspeitos.

Ainda assim, três suspeitos entram na mira dos investigadores e quatro pessoas foram interrogadas no processo investigativo, além de terem feito exames para análise genética e coleta de digitais. As câmeras seriam fundamentais para elucidação do crime, já que nenhuma testemunha ocular foi encontrada pela polícia.

Imagens mostram mulheres caminhando em praia de Ilhéus

Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Alexsandra, Mariana e Maria Helena foram achadas mortas por Reprodução
1 de 6
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução

A polícia destaca que é possível cooperar com a investigação sem se identificar e correr riscos por meio do Disque-Denúncia 181. O crime que chocou a Bahia teve como vítimas Alexsandra Suzart, Maria Helena do Nascimento e Mariana Bastos. Elas desapareceram no dia 15 de agosto depois de sair para passear com um cachorro. No dia seguinte, corpos foram encontrados na praia em uma vegetação.

Ainda de acordo com investigação, os ferimentos avaliados em perícia mostraram que os golpes de facas nas vítimas foram dados com um padrão parecido na região do pescoço. No corpo das três ainda foram encontrados vestígios que mostram que elas também foram feridas por cacos de vidro.

