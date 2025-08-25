CRIME

Ponto cego para câmeras dificulta investigação sobre as mortes de três mulheres em praia de Ilhéus

Suspeitos teriam sido identificados, mas não localizados

Wendel de Novais

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 11:10

Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas Crédito: Reprodução

A investigação sobre a morte de três mulheres em uma praia de Ilhéus, no sul da Bahia, é travada por um ponto cego. Segundo O Globo, apesar das vítimas terem sido vistas em câmeras de segurança antes de desaparecerem, elas teriam sido mortas em uma área que não é coberta pelos aparelhos, o que dificultou a identificação dos suspeitos.

Ainda assim, três suspeitos entram na mira dos investigadores e quatro pessoas foram interrogadas no processo investigativo, além de terem feito exames para análise genética e coleta de digitais. As câmeras seriam fundamentais para elucidação do crime, já que nenhuma testemunha ocular foi encontrada pela polícia.

Ainda assim, a polícia destaca que é possível cooperar com a investigação sem se identificar e correr riscos por meio do Disque-Denúncia 181. O crime que chocou a Bahia teve como vítimas Alexsandra Suzart, Maria Helena do Nascimento e Mariana Bastos. Elas desapareceram no dia 15 de agosto depois de sair para passear com um cachorro. No dia seguinte, corpos foram encontrados na praia em uma vegetação.