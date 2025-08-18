Acesse sua conta
'Governador, essa responsabilidade é sua', diz prefeito de Ilhéus após assassinato de três mulheres na orla da cidade

Valderico Junior cobrou o chefe do executivo do estado pelo cenário de violência na Bahia

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 17:21

Valderico Junior, prefeito de Ilhéus
Valderico Junior, prefeito de Ilhéus Crédito: Reprodução

O prefeito de Ilhéus, Valderico Junior (União Brasil), fez um desabafo nas redes sociais, nesta segunda-feira (18), após três mulheres serem encontradas mortas no bairro Jardim Atlântico, na orla da cidade, no último sábado (16). "A violência na Bahia atingiu níveis de barbaridades inaceitáveis", disse.

Alexsandra Oliveira Suzart, 45 anos, Maria Helena do Nascimento, 41, e a filha de Maria Helena, Mariana Bastos da Silva, 20, estavam desaparecidas deste sexta (15), quando saíram para passear com um cachorro na Praia dos Milionários.

"Três vidas foram cruelmente arrancadas neste sábado. Entre as vítimas, duas eram servidoras municipais da educação. Suas mortes não são números estatísticos.

É o retrato cruel da incompetência do governador e da Segurança Pública do Estado da Bahia", disparou o gestor municipal logo após lembrar que o estado tem nove das 20 cidades mais violentas do país, de acordo com o Anuário de Segurança deste ano. E acrescentou: "Ilhéus está entre uma delas e se transformou num palco de horror".

Para Valderico Junior, o cenário em Ilhéus não é um caso isolado. "É o sintoma da doença que consome toda a nossa Bahia. Ou tomamos as rédeas dessa situação agora ou seremos lembrados como a geração que permitiu tanta barbaridade", falou.

Ele ainda pediu ações do governo estadual e corbou diretamente o governador Jerônimo Rodrigues (PT). "Ao governo estadual, cobramos, basta de discurso, já são quase vinte anos e nenhuma solução tomada. Queremos ações e resultados. [...] Mas governador, essa responsabilidade é sua. O que o senhor vai fazer? O que o senhor vai fazer agora? Vai continuar dizendo que é um problema nacional ou vai assumir o seu papel de resolver a segurança pública no Estado da Bahia?".

No vídeo, postado no seu perfil do Instagram, o prefeito de Ilhéus também se solidarizou com os familiares das vítimas. "Nossa solidariedade para todas as famílias dessas mulheres. Aos criminosos nós avisamos, seus dias de prestar conta vão chegar".

