Salvador ganha mais um centro odontológico de urgência gratuito; saiba onde fica

Elaine Sanoli
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 20:40
A capital baiana acaba de ganhar mais uma unidade de atendimento odontológico de emergência. O Centro Municipal Odontológico da Liberdade (Cemol) passa, a partir de agora, a realizar também serviços de urgência, além dos atendimentos eletivos, como restaurações, limpeza, exames e extrações simples.
Com a mudança, pacientes que apresentem quadro de dor aguda, urgências endodônticas, traumatismos dentários e outras situações que exijam atendimento imediato serão atendidos na unidade sem necessidade de agendamento prévio. As demais consultas continuam a exigir marcação.
O serviço funciona de segunda a sábado, das 7h às 19h, com atendimento por demanda espontânea. Para ser atendido, é necessário apresentar o Cartão SUS Salvador (original ou cópia) e, preferencialmente, um documento de identificação.
“Essa oferta reforça a descentralização do cuidado e amplia a capacidade de resposta da rede, garantindo que a população tenha acesso qualificado ao atendimento de urgência de forma mais rápida e próxima do território. É um avanço importante para quem mais precisa”, destacou a coordenadora de Saúde Bucal da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Mylena Leal.