Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador ganha mais um centro odontológico de urgência gratuito; saiba onde fica

Serviço funciona de segunda a sábado, das 7h às 19h

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 20:40

Paciente no dentista
Paciente no dentista Crédito: Shutterstock

A capital baiana acaba de ganhar mais uma unidade de atendimento odontológico de emergência. O Centro Municipal Odontológico da Liberdade (Cemol) passa, a partir de agora, a realizar também serviços de urgência, além dos atendimentos eletivos, como restaurações, limpeza, exames e extrações simples.

Com a mudança, pacientes que apresentem quadro de dor aguda, urgências endodônticas, traumatismos dentários e outras situações que exijam atendimento imediato serão atendidos na unidade sem necessidade de agendamento prévio. As demais consultas continuam a exigir marcação.

Vá ao dentista para cuidar da saúde dos dentes

É importante ficar atento aos sintomas e consultar um cirurgião-dentista (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Dentista recomenda fruta que já é comum nas fruteiras de todo brasileiro. por Imagem: PxHere
O clareamento dental deve seguir critérios técnicos definidos por um dentista, mesmo quando feito em casa (Imagem: Nicoleta Ionescu | Shutterstock) por Imagem: Nicoleta Ionescu | Shutterstock
Dentistas foram autorizados a fazer cirurgias faciais por Shutterstock
Consultar um dentista é importante se qualquer lesão persistir ou causar preocupação (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock) por
Visitar o dentista regularmente é uma das formas mais eficazes de prevenir o câncer na boca (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock) por
Clareamento dental deve ser feito por dentista (Imagem: New Africa | Shutterstock) por
O uso do aparelho, sem recomendação do dentista, pode prejudicar os dentes (Imagem: Anton Zabielskyi | Shutterstock) por
A ida ao dentista é importante para garantir a saúde dos dentes das crianças (Imagem: Harbucks | Shutterstock) por
1 de 9
É importante ficar atento aos sintomas e consultar um cirurgião-dentista (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

O serviço funciona de segunda a sábado, das 7h às 19h, com atendimento por demanda espontânea. Para ser atendido, é necessário apresentar o Cartão SUS Salvador (original ou cópia) e, preferencialmente, um documento de identificação.

“Essa oferta reforça a descentralização do cuidado e amplia a capacidade de resposta da rede, garantindo que a população tenha acesso qualificado ao atendimento de urgência de forma mais rápida e próxima do território. É um avanço importante para quem mais precisa”, destacou a coordenadora de Saúde Bucal da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Mylena Leal.

Tags:

Salvador Saúde Dentista Emergencia

Mais recentes

Imagem - Companhia de dança leva clássico conto de fadas para praça pública de Mucugê

Companhia de dança leva clássico conto de fadas para praça pública de Mucugê
Imagem - Morre, aos 64 anos, o jornalista soteropolitano Zeca Medeiros

Morre, aos 64 anos, o jornalista soteropolitano Zeca Medeiros
Imagem - Líder do BDM é preso na Chapada Diamantina

Líder do BDM é preso na Chapada Diamantina

MAIS LIDAS

Imagem - Após queda do IPTV, operação tira ‘gatonet’, sites e apps piratas do ar no Brasil
01

Após queda do IPTV, operação tira ‘gatonet’, sites e apps piratas do ar no Brasil

Imagem - Resultado da Quina 6893, desta quarta-feira (3)
02

Resultado da Quina 6893, desta quarta-feira (3)

Imagem - Resultado da Lotofácil 3553, desta quarta-feira (3)
03

Resultado da Lotofácil 3553, desta quarta-feira (3)

Imagem - Bons motoristas terão CNH renovadas automaticamente; entenda decisão
04

Bons motoristas terão CNH renovadas automaticamente; entenda decisão