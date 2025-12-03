Acesse sua conta
Companhia de dança leva clássico conto de fadas para praça pública de Mucugê

O espetáculo "A Bela e a Fera" vai ser apresentado pela Academia de Ballet da Chapada Diamantina (ABCD); veja quando

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 20:48

Academia de Ballet da Chapada Diamantina (ABCD)
Academia de Ballet da Chapada Diamantina (ABCD) Crédito: Divulgação

O espetáculo "A Bela e a Fera" será apresentado no dia 19 de dezembro, a partir das 19h, na Praça dos Garimpeiros, na cidade de Mucugê, na Chapada Diamantina. A montagem, realizada pela Academia de Ballet da Chapada Diamantina (ABCD), vai contar com bailarinas locais e bailarinos convidados de Salvador.

O clássico conto de fadas que já ganhou inúmeras adaptações, agora vai ter na coreografia da coreógrafa Patrícia González, fundadora da ABCD, a condução da história de Bela, uma jovem que acaba prisioneira em um castelo ao lado de uma fera.

Fundada em 2022, a Academia de Ballet da Chapada Diamantina é a única escola na região a utilizar o método da Royal Academy of Dance (RAD) inglês, garantindo uma formação de alto nível para seus alunos. A ABCD fez história ao ser a primeira e única escola da Chapada Diamantina a se apresentar no Festival de Dança de Joinville em 2024, o maior festival de dança do mundo. Seu reconhecimento internacional foi reforçado com a seleção de dois alunos para a American Academy of Ballet (AAB) em Nova York, onde Luísa Carvalho conquistou uma medalha de prata e uma bolsa para o Summer 2025.

Este novo espetáculo segue o sucesso de "Mucugê: Cores, Cantos e Encantos", uma produção original apresentada em junho de 2025. Com mais de 80 bailarinas e um bailarino, todos da cidade de Mucugê, o espetáculo foi apresentado em praça pública, além de ter sido destaque na Feira Literária de Mucugê (Fligê) e no evento RuralTUR – edição Mucugê, realizado pelo SEBRAE.

Tags:

Dança Chapada Diamantina Academia de Ballet da Chapada Diamantina (abcd) A Bela E A Fera Mucugê

