Espetáculo “Savalu” estreia em Salvador com solo que explora ancestralidade e ciclos da vida

A obra nasceu da metodologia “Aterrar”, desenvolvida por Edeise Gomes em seu doutorado

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 11:15

Solo de dança é criação da pesquisadora Edeise Gomes,
Solo de dança é criação da pesquisadora Edeise Gomes Crédito: CAIQUE SILVA

Acontece nesta quinta e na sexta (27 e 28), em Salvador, o solo de dança “Savalu: uma inscrição no tempo”, criação da dançarina e pesquisadora Edeise Gomes, professora de licenciatura em Dança e Teatro da Uesb e estudiosa das culturas e danças de matrizes africanas. As apresentações acontecem às 19h, no Centro Cultural SesiRio Vermelho, com ingressos à venda no Sympla e também na bilheteria do teatro.

A obra nasceu da metodologia “Aterrar”, desenvolvida por Edeise em seu doutorado - ainda em andamento - na Escola de Dança da Ufba. A proposta parte de uma retomada da ancestralidade para pensar o corpo em movimento como um ser que atravessa eras, retorna, renasce e se reorganiza. “É o reflexo das escolhas que fiz durante a vida, sou eu me olhando e me organizando”, afirma a artista.

Seguindo essa abordagem, o solo se estrutura em quatro eixos que ocorrem simultaneamente: terra, errar, ar e até. Cada um deles conduz uma camada da experiência cênica. A coreógrafa explica que a “terra” se conecta ao território; “errar” está ligado ao direito de experimentar e se conhecer; o “ar” simboliza a presença que se expande e se deixa ver; e o “até” delimita aquilo que se escolhe colocar no mundo. “Essas palavras me guiaram para construir a apresentação”, resume.

Solo é baseado em pesquisa da dançarina Edeise Gomes

Solo de dança é criação da pesquisadora Edeise Gomes por CAIQUE SILVA
Solo de dança é criação da pesquisadora Edeise Gomes por CAIQUE SILVA
Solo de dança é criação da pesquisadora Edeise Gomes por CAIQUE SILVA
Solo de dança é criação da pesquisadora Edeise Gomes por CAIQUE SILVA
Solo de dança é criação da pesquisadora Edeise Gomes por CAIQUE SILVA
1 de 5
Solo de dança é criação da pesquisadora Edeise Gomes por CAIQUE SILVA

“Savalu” acaba se tornando uma celebração dos ciclos da existência e da vitalidade que move o corpo, mesmo diante das adversidades. Ao mesmo tempo, o espetáculo aponta para o enfraquecimento dos espaços dedicados à dança nos palcos soteropolitanos, apesar da força cultural da cidade.

“Salvador é uma cidade dançante, mas infelizmente a dança foi reduzida à área business, do palco, da academia. Todas elas são importantíssimas, elas me formaram, mas não as únicas que existem. Existem cias de dança que continuam se apresentando na cidade, mas não têm a visibilidade necessária”, lamenta Edeise Gomes.

SERVIÇO

Espetáculo: Savalu: uma inscrição no tempo

Data: 27 e 28 de novembro

Dias: Quinta e sexta

Horário: 19h

Local: Centro Cultural Sesi Rio Vermelho

Classificação: Livre

