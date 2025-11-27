AXÉ DAS ANTIGAS

Shows grátis do Tio Elétrico animam Terra Nova e Salvador

Apresentações acontecem nesta sexta e sábado; público vai reviver grandes sucessos do axé

Moyses Suzart

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 11:05

Tio Elétrico canta axé das antigas na Varanda do Sesi Crédito: Divulgação

A banda Tio Elétrico promete colocar o público para dançar, cantar e reviver clássicos do Carnaval baiano em duas apresentações gratuitas neste fim de semana. Nesta sexta-feira (28), o grupo leva seu repertório festivo ao município de Terra Nova (BA), às 22h30, durante a Feira Literária de Terra Nova (FLITEN). No sábado (29), às 19h, é a vez dos moradores e visitantes de Salvador curtirem o som irreverente da banda na e-Agro, evento realizado no Centro de Convenções. Em ambos os casos, a entrada é totalmente gratuita.

Além das apresentações de novembro, o Tio Elétrico também confirma duas datas na Varanda do Sesi, em Salvador: 07 e 21 de dezembro. Os shows marcam a retomada dos ensaios de verão e a estreia do novo figurino do grupo, celebrando a chegada da estação mais festiva do ano. Reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (71) 99254-3464.

“Tanto a e-Agro quanto Terra Nova são eventos que tocamos no ano passado e estamos voltando esse ano. No dia 07 de dezembro estaremos retomando os ensaios na Varanda do Sesi, estreando o novo figurino e abrindo as portas para receber o verão, e se a ‘maré’ continuar desse jeito, será bem agitado. Aliás, já estamos nos preparando para isso”, afirma Super Tom, vocalista do Tio Elétrico.