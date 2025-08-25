Acesse sua conta
Suspeitos de matarem três mulheres em praia de Ilhéus são identificados

Alvos de investigação estariam escondidos em área de mata

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 07:33

Alexsandra, Mariana e Maria Helena foram achadas mortas Crédito: Reprodução

Três suspeitos do triplo homicídio contra três mulheres na Praia dos Milionários, em Ilhéus, no sul da Bahia, foram identificados pela Polícia Civil da Bahia (PC). De acordo com informações da TV Bahia, os possíveis autores do crime estariam escondidos em uma área de mata, mas ainda não foram localizados por investigadores.

O crime que chocou a Bahia teve como vítimas Alexsandra Suzart, Maria Helena do Nascimento e Mariana Bastos. Elas desapareceram no dia 15 de agosto depois de sair para passear com um cachorro. No dia seguinte, corpos foram encontrados na praia em uma vegetação.

Ainda de acordo com investigação, os ferimentos avaliados em perícia mostraram que os golpes de facas nas vítimas foram dados com um padrão parecido na região do pescoço. No corpo das três ainda foram encontrados vestígios que mostram que elas também foram feridas por cacos de vidro.

O caso ainda segue sendo investigado, com a polícia avaliando a possibilidade de duas ou três suspeitos terem participado do momento em que as mulheres foram mortas. No entanto, nenhuma possibilidade está descartada. Câmeras podem ajudar na identificação, já que a fuga dos suspeitos pode ter acontecido por dentro de imóveis.

Imagens mostram mulheres caminhando em praia de Ilhéus

Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução

