Mãe de ex-Globo faz desabafo emocionante após perda do filho aos 36 anos: 'Debochou da morte'

Relato gerou comoção na internet

Fernanda Varela

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 08:17

Mãe de Sheron Menezes lamenta morte do filho Crédito: Reprodução

A mãe da atriz Sheron Menezzes, Veralinda, fez um longo desabafo nas redes sociais sobre a morte do filho, Draiton Mancilha de Menezes, de 36 anos, ocorrida no último dia 16. Na publicação, ela reuniu registros ao lado dele e relatou momentos marcantes da trajetória de saúde do filho, que conviveu desde cedo com complicações médicas.

"Parada cardíaca de 22 minutos e sobreviver? Para o meu filho Draiton, driblar a morte era seu esporte favorito, para meu desespero e muita dor. Nesse dia seu coração batia acelerado a 140. Eu estava lhe fazendo um carinho no rosto, tentando acalmar os seus gemidos de dor. Quando a minha mão desceu para o seu peito e percebi o silêncio de seu coração eu gritei, gritei muito te chamando de volta pra mim e o quarto se encheu de médicos e todo tipo de profissional ressuscitador, numa dedicação incansável e firme na decisão de o fazer voltar", escreveu Veralinda.

Ela contou que uma equipe de mais de 20 profissionais conseguiu reanimar o filho, que já havia superado outras crises graves. "Voltou como havia voltado de um coma de um choque séptico 15 dias antes... Como havia voltado 8 anos atrás da septicemia que fez com que parentes e amigos fossem ao hospital se despedir... Meu filho era um milagre andante. Enfrentava a morte e ria dela! Dizia que quando morresse deveria ser estudado pela NASA...", lembrou.

Segundo Veralinda, em 2019 um cardiologista alertou que Draiton teria apenas um ano e meio de vida se não fizesse tratamento. "Debochou da morte quando um renomado cardiologista lhe falou em 2019 que se não se tratasse teria apenas um ano e meio de vida... Não se tratou... Riu quando a médica lhe recomendou jamais colocar uma gota de álcool da boca: bebeu todas...", disse.

A mãe recordou ainda alertas médicos desde a infância do filho. "E quando a gastro, há mais de 20 anos atrás, me perguntou o que estava fazendo pela saúde dele, pois já estava com 12 anos e todas as crianças da idade dele com a mesma patologia que não transplantaram já haviam falecido, eu lhe respondi: 'Fé! Fé em Deus, em Jesus Cristo, em Oxalá, em Buda, no povo do oriente, em Alá, em Exu... Fé nos Anjos e nos Arcanjos. Fé em Nossa Senhora, nos médicos, nos curandeiros e no amor que todos temos por ele'."

No desabafo, Veralinda disse acreditar que, desde os primeiros dias de vida, Draiton demonstrava resistência. "Mas a primeira superação foi quando aos 7 dias de vida ele revirou os olhos no meu colo e tive a impressão de que ele iria partir. Ali, eu entendi que tinha em meus braços um espírito fujão. E por isto estou esperando que seja só mais um susto, uma piada, e que a qualquer hora vais voltar pra mim, meu filho!", concluiu.

Nos comentários, Sheron Menezzes escreveu: "Te amo". A atriz já havia feito uma homenagem ao irmão, narrando os últimos momentos dele no hospital. "Eu tava segurando a tua mão. No último minuto, no último segundo, até a linha ficar reta… eu tava ali, firme, segurando a tua mão. E a minha vontade era nunca mais soltar."