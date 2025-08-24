FAMOSOS

Agressão, calote e ameaça: Paola Bracho em 'A Usurpadora', Gabriela Spanic é acusada de crimes no Brasil

Vítima diz ter sofrido violência física, ameaças e difamação

Fernanda Varela

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 07:42

Gabriela Spanic deu vida às gêmeas Paola Bracho e Paulina Martins Crédito: Reprodução

A atriz Gabriela Spanic, conhecida pelo sucesso na novela “A Usurpadora”, foi acusada de agressão física, ameaça, difamação e perseguição virtual pela ex-empresária amazonense Suelen Monteiro. As acusações se referem ao período em que a artista esteve no Brasil entre novembro e dezembro de 2024.

De acordo com Suelen, o contrato com Spanic foi assinado em novembro de 2024, com validade de um ano. Ela afirma que, durante o tempo em que trabalharam juntas, assumiu custos de viagem, buscou reposicionar a imagem da atriz no país e fechou contratos que garantiriam comissões, mas nunca recebeu os valores.

“Assumi inclusive os custos da viagem dela, acreditando tratar-se de um acordo sério. Trabalhei intensamente para reposicionar sua imagem e conseguir contratos. Mas, até hoje, não recebi nenhum valor”, disse a empresária.

A agressão, segundo o relato, teria ocorrido em dezembro de 2024, em um hotel no centro de São Paulo. Suelen contou que Spanic ingeriu três garrafas de vinho, discutiu com um amigo por telefone e a agrediu em seguida.

“Ela deu dois tapas na minha cabeça, desferiu outro tapa no meu rosto atingindo meu olho esquerdo, puxou meu cabelo e meus óculos, arranhando-me. Depois quebrou meus óculos e os jogou”, relatou.

A empresária afirmou ainda que recebeu ameaças da atriz. “Ela dizia que era poderosa, que poderia me prender no Brasil, no México ou nos Estados Unidos se eu contasse o que havia acontecido. Também ameaçou acabar com minha carreira”, declarou.

O boletim de ocorrência foi registrado em março de 2025, no 22º Distrito Integrado de Polícia, em Manaus. A denúncia só se tornou pública na sexta-feira (22). O g1 informou que procurou a Polícia Civil para saber se houve convocação da atriz para interrogatório, mas não obteve retorno.

Suelen disse que decidiu encerrar a parceria em janeiro deste ano, rescindindo o contrato dois dias depois de comunicar sua saída. Ela afirma que, desde então, passou a sofrer perseguição virtual, exposição de dados pessoais de sua família e difamações públicas.

“Desde então sofri perseguição virtual, exposição de dados da minha família e difamações públicas. Ela tentou inverter os fatos. Entrei em contato com pessoas que me confirmaram que outra acusação feita por ela era falsa”, afirmou.